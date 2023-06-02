Актуально
- Голос Америки
Директор ЦРУ Бернс таємно їздив до Китаю налагоджувати лінії зв'язку – ЗМІ
Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно їздив до Пекіна, щоб продемонструвати офіційним особам в Китаї бажання США підтримувати відкриті лінії зв’язку з розвідкою. Про це першою повідомила британська ділова газета Financial Times, а пізніше агентству Reuters підтвердили два американських урядовці.
«Минулого місяця директор Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами та наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку в розвідувальних каналах», – сказав Reuters один із чиновників.
Коментуючи поїздку для американської газети Hill, експерт з Китаю програми Прінстонського університету з науки та глобальної безпеки Тонг Чжао сказав, що поїздка Бернса до Китаю демонструє вплив істеблішменту національної безпеки Китаю на його внутрішню та стратегічну політику.
«Найбільше занепокоєння Китаю сьогодні викликають навмисні зусилля США просувати «кольорові» революції, загрожувати внутрішній стабільності Китаю, підривати безпеку китайського режиму», – сказав Чжао в інтерв’ю The Hill, посилаючись на публічні застереження президента Китаю Сі Цзіньпіна щодо народних продемократичних протестів.
«Китайське традиційне мислення полягає в тому, що апарат безпеки США, ЦРУ та інші виконують справді брудну роботу. Тож я вважаю, що Бернс міг би напряму спробувати запевнити Китай у тому, що США не мають таких стратегічних намірів. Таке запевнення з боку керівництва ЦРУ може бути корисним», – наголосив китайський експерт.
Візит директора ЦРУ відбувся перед тим, як президент США Джо Байден сказав про можливу «відлигу» у відносинах з Пекіном на саміті G7 в Японії наприкінці травня.
Як нагадує Reuters, Бернс є досвідченим американським дипломатом, який здійснив численні поїздки для переговорів з росіянами, а також з Талібаном в Афганістані.
Офіційні особи США обережно підкреслюють, що його місії, пов’язані з розвідкою, не пов’язані безпосередньо з дипломатією США.
Раніше цього тижня Китай відхилив запрошення Пентагону провести зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром національної оборони Китаю Лі Шанфу на полях Азійського форуму з питань безпеки в Сінгапурі.
Остін лише потиснув руку китайському колезі в кулуарах саміту з питань безпеки в Сінгапурі, але між ними не було «обміну по суті», повідомили в Пентагоні в п'ятницю.
Всі новини дня
Прем'єр Польщі Моравецький виступив за "відносно швидкий" вступ України до НАТО
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі заявив про необхідність надати Україні гарантії безпеки НАТО та пришвидшити вступ України до альянсу.
“Польща виступає за відносно швидкий вступ України до НАТО. Але ми розуміємо, що не всі країни-члени НАТО погоджуються з цим. Ось чому ми хотіли б обговорити це, як запропонувати надійний, життєздатний і вартий довіри Шлях України до НАТО. Але перш ніж це станеться, Україні потрібно отримати певні гарантії безпеки, тому що Україна бореться не лише за власний суверенітет і територіальну цілісність, а й за стабільність усієї Європи та мир у всій Європі”, - заявив глава польського уряду під час свого візиту до Канади у п'ятницю, 2 червня.
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, на пресконференції зі своїм польським колегою, повідомив, що питання допомоги Україні було головним на порядку денному його зустрічі з прем'єр-міністром Польщі.
Трюдо підсумував допомогу канадських та польських сил у навчанні українських військових.
"Канада та Польща працюють разом в навчанні військових ЗСУ. Військові Збройних сил Канади зараз перебувають у Польщі, де навчають українців в рамках програми Operation Unifier, навчальної місії Канади, яка з 2015 року підготувала понад 36 000 українців. Польща є також там, де канадські військові навчали українців керувати танками Leopard 2. На початку цього року ми направили Збройні сили Канади для підтримки Програми підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу українських Збройних сил під керівництвом Польщі. І лише минулого тижня ми розгорнули більше тренерів канадських збройних сил у рамках нового раунду військової підтримки України”, - сказав Джастін Трюдо.
З усіх членів НАТО Польща має найбільший кордон з Україною. За даними опитувань Ipsos, 82% поляків вважають, що країни НАТО та Європейського Союзу повинні підтримувати Україну, допоки вона не переможе.
У квітні Голос Америки повідомляв про новий пакет військової допомоги Україні з боку Канади та канадські санкції щодо Росії та Білорусі.
США запобігли першому в історії дефолту. Як це вплине на допомогу Україні? Відео
США запобігли першому в історії дефолту. Домовленість, яка передбачає обмеження бюджетних видатків, не вплине на оборонні витрати США, зокрема на допомогу Україні. Сенат США планує розглянути додатковий законопроект з видатків, зокрема, щодо збільшення оборонної допомоги Україні.
Держсекретар Блінкен у Фінляндії виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України. Відео
Україна має не просто вижити, а й процвітати. А шлях до миру буде прокладений не лише через витривалу військову силу, але й силу її економіки і демократії. З такими заявами виступив сьогодні у Гельсінкі держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
США розглядають постачання вибухівки з Японії до снарядів для України – The Hill
Сполучені Штати розглядають можливість купувати тротил у Японії, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів для України. А також з метою нарощення власного виробництва боєприпасів, з огляду на наявні загрози.
За повідомленням видання The Hill, японська сторона готова зробити виняток із власного законодавства, яке не дозволяє постачати летальну зброю, оскільки тротил є продуктом не лише військового призначення.
Посилаючись на агенцію Reuters, The Hill повідомляє, що наразі відповідна угода лише на стадії розгляду. Якщо угоду буде укладено, то США підключать японську компанію, що виробляє тротил, до ланцюга постачання вибухівки на американські заводи з виробництва боєприпасів.
Тротил необхідний для виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Як повідомляв Голос Америки, наразі саме цих снарядів гостро бракує Україні. У США намагаються посилити їх виробництво, при чому “не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм” - інформувала агенція АР.
Про це пише і видання The Hill: цього року Пентагон почав суттєво збільшувати витрати на виробництво артилерійських снарядів, оскільки він прагне як краще підтримати Україну, так і підготуватись до потенційного конфлікту з Китаєм.
Наразі у США працюють лише два заводи, де виготовляють сталеві корпуси для 155-мм гаубичних снарядів. Один з них - завод у Скрентоні, де цього року побувала і знімальна група Української служби Голосу Америки.
Японія ще не надавала Україні летальну зброю, але допомагає продовольством, малими безпілотниками та, наприклад, одягом для українців. Але цього тижня у Токіо оголосили про надання 100 військових вантажівок для українських військ, повідомляла агенція Associated Press.
Журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко також підготувала репортаж із Японії про те, як країна змінила власну політику, щоб допомогти переселенцям з України.
Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін привітав рішення Японії вперше з часів Другої світової війни збільшити свої витрати на оборону та набуття можливостей контрудару в умовах складної безпекової ситуації довкола Китаю і Північної Кореї, інформує The Hill.
Тема стримування Китаю та Росії були основними темами зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду раніше цього року у Вашингтоні, - повідомляв Голос Америки.
Форум