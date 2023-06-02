Директор ЦРУ Бернс таємно їздив до Китаю налагоджувати лінії зв'язку – ЗМІ

Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно їздив до Пекіна, щоб продемонструвати офіційним особам в Китаї бажання США підтримувати відкриті лінії зв’язку з розвідкою. Про це першою повідомила британська ділова газета Financial Times, а пізніше агентству Reuters підтвердили два американських урядовці.

«Минулого місяця директор Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами та наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку в розвідувальних каналах», – сказав Reuters один із чиновників.

Коментуючи поїздку для американської газети Hill, експерт з Китаю програми Прінстонського університету з науки та глобальної безпеки Тонг Чжао сказав, що поїздка Бернса до Китаю демонструє вплив істеблішменту національної безпеки Китаю на його внутрішню та стратегічну політику.

«Найбільше занепокоєння Китаю сьогодні викликають навмисні зусилля США просувати «кольорові» революції, загрожувати внутрішній стабільності Китаю, підривати безпеку китайського режиму», – сказав Чжао в інтерв’ю The Hill, посилаючись на публічні застереження президента Китаю Сі Цзіньпіна щодо народних продемократичних протестів.

«Китайське традиційне мислення полягає в тому, що апарат безпеки США, ЦРУ та інші виконують справді брудну роботу. Тож я вважаю, що Бернс міг би напряму спробувати запевнити Китай у тому, що США не мають таких стратегічних намірів. Таке запевнення з боку керівництва ЦРУ може бути корисним», – наголосив китайський експерт.

Візит директора ЦРУ відбувся перед тим, як президент США Джо Байден сказав про можливу «відлигу» у відносинах з Пекіном на саміті G7 в Японії наприкінці травня.

Як нагадує Reuters, Бернс є досвідченим американським дипломатом, який здійснив численні поїздки для переговорів з росіянами, а також з Талібаном в Афганістані.

Офіційні особи США обережно підкреслюють, що його місії, пов’язані з розвідкою, не пов’язані безпосередньо з дипломатією США.

Раніше цього тижня Китай відхилив запрошення Пентагону провести зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром національної оборони Китаю Лі Шанфу на полях Азійського форуму з питань безпеки в Сінгапурі.

Остін лише потиснув руку китайському колезі в кулуарах саміту з питань безпеки в Сінгапурі, але між ними не було «обміну по суті», повідомили в Пентагоні в п'ятницю.