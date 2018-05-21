Джина Гаспел склала присягу на посаду директора Центрального розвідувального управління США

У понеділок Джина Гаспел склала присягу на посаду директора Центрального розвідувального управління. Вона – перша жінка-директор цього розвідувального управління.

Присягу прийняв віце-президент Майк Пенс, а президент Трамп був присутнім під час церемонії, що відбулася у штаб-квартирі ЦРУ неподалік Вашингтона.

«Джина – рішуча, сильна жінка, якщо йдеться про оборону Америки, Джина ніколи не відступить, сказав Трамп.

Він назвав її «дуже особливою особою… яка служить країні з надзвичайними здібностами і відданістю». – Немає нікого в цій країні краще кваліфікованого на цю назвичайну посаду, ніж Ви».

Вона замінює на посаді Майка Помпео, що недавно став державним секретарем, і який стояв біля Гаспел, свого заступника в ЦРУ, коли вона складала присягу.

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