Британія підтримує ідею вступу України до НАТО за спрощеною процедурою

Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України, пише Guardian.

Він припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.

У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.

Виступаючи на конференції у Лондоні, Клеверлі відзначив, що реформування Збройних сил України відбувається під час війни: "Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко". Він додав, що генсек "Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються".

"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО. через їхні дії на полі бою, - додав Клеверлі. - Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають".

Напередодні Голос Америки повідомляв, що висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше, а також на відміну від того, що останнім часом лунало від керівників таких держав як США, чи, наприклад Німеччина.

Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий "шлях" до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники "не будуть обговорювати запрошення" України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, "наближення України до НАТО".