У США лунає критика після повідомлень ЗМІ про заплачений кібервимагачам викуп у 5 мільйонів доларів

Оглядачі у США коментують повідомлення про викуп буцімто отриманий кіберзлочинцями від оператора американських трубопроводів.

Раніше агенція Bloomberg News з посиланням на двох осіб, знайомих з ситуацією, повідомила, що оператор трубопроводів Colonial Pipeline в виплатила хакерам-вимагачам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, яку буцімто неможливо відстежити. Перед тим ЗМІ заявляли, що компанія не мала наміру платити вимагачам. Як повідомляється, у Colonial Pipeline коментарів поки не дають, але там заявили у четвер про перезапуск усієї системи трубопроводів та початок поставки продуктів до ринків.

Президент США Джо Байден у четвер заявив, відповідаючи на питання ЗМІ,що не має коментарів щодо повідомлення про викуп.

Дослідниця американського аналітичного центру Hudson Institute Ребекка Гайнріхч (Rebeccah Heinrichs- англ.) назвала рішення заплатити вимагачам та реакцію Байдена на відповідне запитання "безладом".

"Підозрюю, що виплата хакерам була менше пов'язана з відновленням роботи трубопроводу і більше з відновленням бізнесової частини їх (компанії Colonial Pipeline- прим.ГА) мережі. Можливо це має сенс з точки зору інтересів власників, але, як ми знаємо, виплата викупу лише заохочує інших робити таке", - твітує Джеймс Джей Карафано, віце-президент напрямку міжнародної та безпекової політики аналітичного центру Heritage Foundation.

"Наступні хакери вимагатимуть мінімум вдвічі більше за цю суму, чи більше. Створено прецедент", - твітує Нік Шорт з консервативного центру Clermont Institute.

"Це має стати причиною для відставки міністра енергетики та кожного високопосадовця, який відповідав за цю ситуацію. Скандал та ганьба. Не сумніваюсь, що це відбулося частково через те, що адміністрація лишила компанію без підтримки, заявивши, що рішення щодо викупу є її приватною прерогативою", - пише американський юрист Борис Ривкін.

Після шестиденного простою найбільший паливопровід в США, за яким щодня подається 100 мільйонів галонів бензину, дизеля і авіапального, в четвер частково відновив роботу, транспортувавши кілька мільйонів галонів моторного палива.

"Ботаніки" з лептопами відключили трубопровід, який обслуговує 45% нафтопереробних заводів США. Критично важлива інфраструктура США більш вразлива до кібервимагань, ніж нам хотілося б вірити", - твітував раніше про кібернапад американський політолог Ян Бреммер.

ФБР поклало відповідальність за атаку на хакерське угруповання DarkSide, яке, імовірно, базується в Росії або Східній Європі.

Білий дім не вважає, що до кібератаки на найбільший нафтопровід у США Colonial Pipeline причетна російська влада, хоча хакери, які здійснили атаку, наймовірніше, перебувають у Росії.

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