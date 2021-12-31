Вогонь та стрімкий вітер: в Колорадо стихія позбавила домів сотень людей

Напередодні Нового року через природні пожежі тисячі жителів округу Боулдер у штаті Колорадо змушені були терміново евакуюватись із своїх помешкань. Ще сотні людей втратили свої домівки, передають американські ЗМІ.

Несподівані та незвичні для цієї пори року пожежі розпочались рано в четвер 30 грудня неподалік Денвера, столиці штату. Як передають місцеві ЗМІ, причиною лиха могли стати пошкоджені сильним вітром електромережі. Відтак потужний вітер перекинув вогонь на більшу територію - за лічені години вогонь охопив близько 650 гектарів землі.

Зрештою, вогонь перекинувся на будівлі - наразі відомо про понад 500 знищених домів. Приблизно 30 тисяч мешканцям округу Боулдер довелось евакуюватись.

“Спочатку нічого не відбувалось. Потім з’явились клуби диму. Опісля - полум’я. Зрештою, воно почало перекидуватись та поширюватись”, - розповів Енді Торн, місцевий мешканець, чий дім постраждав від вогню.

Наразі відомо про сімох осіб, які постраждали від вогню. За словами губернатора Колорадо Джареда Поліса, стихія завдала також непоправних матеріальних втрат напередодні новорічних свят.

“Неможливо фінансово підрахувати вартість втрат. Втрату крісла, яке дісталось вам від бабусі, втрату дитячих альбомів, ваших фотографій, втрату ваших комп’ютерних файлів - те, з чим сотні сімей з Колорадо зіткнулись без жодного попередження”.

Втім, протягом ночі погода різко змінилась, і тепер в окрузі Боулдер очікують снігової бурі з опадами, які можуть сягнути 25 сантиметрів. Становище ускладнює ситуація із поширенням коронавірусу в штаті - в четвер у Колорадо зафіксували найбільшу кількість нових заражень вірусом з початку пандемії.

В публікації використані матеріали AP та CNN.

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