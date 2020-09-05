В Німеччині провели концерт, щоб дослідити поширення коронавірусу

В німецькому Лейпцигу провели концерт на закритому стадіоні, щоб краще зрозуміти, як поширюється коронавірус, і розробити правила безпеки для таких подій в умовах пандемії.

Концерт поп-співака Тіма Бендцко організували дослідники університету Галле-Віттенберг. Вони вирішили відтворити декілька сценаріїв події, щоб відслідкувати поведінку людей на концертах і зрозуміти ризики поширення хвороби.

"Ми знаємо, що персональні контакти на концертах є ризикованими, але ми не знаємо, де вони трапляються. На вході? На трибунах?" - пояснює доктор Штефан Морітц, голова кафедри інфекційних захворювань університету. На його думку, найкращим способом зібрати інформацію було організувати симуляцію справжнього концерту.

Виступ відвідали близько 1400 добровольців молодші за 50 років. Перед концертом усім провели тест на коронавірус, а на вході вимірювали температуру та видавали маски. Крім цього, відвідувачам роздали датчики, які відслідковували їхнє пересування, а також антисептики з флюорисцентним спреєм. Таким чином дослідники могли зрозуміти, яких поверхонь найчастіше торкаються відвідувачі концертів.

Лікарі змоделювали три сценарії концерту. Один без соціального дистанціювання, другий - з помірними заходами безпеки, і третій з суворими правилами.

Між трьома частинами були перерви, протягом яких відвідувачі пересувались по арені - стояли в чергах за їжею та напоями, відвідували вбиральні тощо. Таким чином дослідники сподіваються зрозуміти, які саме елементи концертів становлять найбільші ризики для поширення коронавірусу, щоб мати змогу проводити масові події максимально безпечно а, відтак, зменшити втрати для індустрії розваг, яка виявилась однією з найбільш уражених внаслідок пандемії у Німеччині.

Весь експеримент обійдеться в майже один мільйон євро, його результати будуть відомі до початку жовтня, кажуть дослідники.

Дивіться також: Кіно під відкритим небом у лондонській Венеції.