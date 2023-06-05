Чи може Україна вести вогонь у відповідь на території РФ - думки сенаторів США

На тлі посилення російських атак на Україну та довгоочікуваного контрнаступу кореспондентка Голосу Америки у Конгресі США Катерина Лісунова запитала американських сенаторів, чи вважають вони допустимою воєнну відповідь України по території РФ?

"Україна має право захищатися. І захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор, - такою є природа війни".

А також, чи вплине таке розширення географії війни на військову допомогу Україні, яку надають західні партнери?

Сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі та голова сенатського Комітету із міжнародних відносин Боб Менендес заявив, що Україна має право захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор.

"В Україні йде війна. І це не війна, яку вони обирали. Це війна, яку їм нав’язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися. І захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор, такою є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває", - каже сенатор Боб Менендес у коментарі для Голосу Америки.

Своєю чергою сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш вважає, що вирішувати характер своїх воєнних операцій мають самі українці.

"Це питання, на яке українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вона чинить такі речі, то більшість людей мали б усвідомити, що на це буде реакція. І реакція, найімовірніше, буде аналогічною", - вважає співголова сенатського Комітету із міжнародних відносин.

Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Мериленд, вважає, що існують певні обмеження, яких потрібно дотримуватись. Але при цьому варто не забувати, що будь-які дії Києва є лише захистом від російської агресії.

"Треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі", - коментує Кардін в інтерв'ю Голосу Америки.

Сенатор-республіканець від штату Небраска Джон Рікеттс вважає, що українці мають робити усе необхідне, щоб виграти цю війну. "Знову ж таки, це війна. Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, аби виграти цю війну", - наголошує законодавець.

Також, за словами Рікеттса, США мають допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно: "Перше і найголовніше – зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Щодо конкретної тактики, то це ми залишимо на розсуд України, саме вони мають визначити, як найкраще вести цю війну. Але найважливіше - Україна має виграти, а Путін – програти. Якою тактикою та стратегією цього досягти? Я тут не експерт. Але Сполучені Штати повинні бути відданими допомозі Україні у довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що українці виграють цю війну", - пояснив сенатор.

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