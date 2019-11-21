Пентагон: Україна отримає всю обіцяну військову допомогу

До кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019-ий рік. Решта суми буде передана протягом наступних кількох тижнів. Про це речник Пентагону повідомив «Голос Америки».

Цього тижня чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну.

«Ми асигнували ці гроші. Вони мали бути витрачені протягом минулого фіскального року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» один із авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

«Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% усіх грошей, які все ще в Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україні».

Раніше Офіс із менеджменту та бюджету заблокував майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні – факт, який перебуває в центрі розслідування щодо імпічменту, який ведуть три комітети Палати представників Конгресу США. З них 250 мільйонів проходять через Пентагон, решта – Державний департамент США.

Лора Купер, топ-чиновник Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня була розблокована військова допомога Україні, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути надати ці гроші для допомоги українцям. Їм вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фіскального року, сказала вона у своєму вступному слові під час публічних слухань перед трьома комітетами Палати представників у четвер.

«Це більше, ніж ми спочатку думали, нам вдасться зробити».

Вона пояснила, що завдяки положенню у бюджетній резолюції, Пентагон зможе забезпечити виділення аналогічної невитраченій суму пізніше і Україна отримає усю допомогу, яка була закладена у бюджет 2019-го року у рамках фонду Ініціатива безпекової допомоги Україні.

«Враховуючи, наскільки критично важливими є ці кошти для посилення безпеки України та протистояння російській агресії, я дякую Конгресу за його ініціативу», - сказала вона.

Сенатор Дурбін зіграв ключову роль в тому, щоб військова допомога США Україні була розблокована 11 вересня цього року. Напередодні зняття блокування на військову допомогу Україні він підготував поправку, яка пропонувала утримати частину фінансування адміністративних витрат Міноборони США.

Сенатор Дурбін зіграв ключову роль в тому, щоб військова допомога США Україні була розблокована 11 вересня цього року.

Він розповів «Голосу Америки», що про блокування військової допомоги він дізнався на початку вересня від сенатора-республіканця Рона Джонсона, який щойно повернувся з України, та запропонував свою допомогу.

«Він сказав: «Я не можу зрозуміти, чому ми утримуємо ці гроші від України. Україна потребує цих грошей». Я сказав: «Я допоможу підготувати поправку, в якій йдеться, що Адміністрація зобов’язана надати ці гроші». Я підготував поправку. Дав чітко зрозуміти, що збираюся її запропонувати. І коли я мав її подати, мені сказали, що напередодні ввечері Адміністрація Трампа розблокувала гроші. Отже кошти, про які йшлося, були розблоковані через очікування моєї поправки», - згадав він.

Тоді, каже він, занепокоєння щодо блокування грошей України висловлювали як демократи, так і республіканці.

«Це була загадка для всіх нас. Минув рік як ми проголосували за виділення цих грошей і ми все ще чекаємо, щоб Адміністрація передала ці гроші. За кілька місяців до того нам в Пентагоні сказали, що гроші будуть виділені, але цього не сталося».

На слуханнях у четвер конгресмен-республіканець Джон Реткліф поцікавився в одного зі свідків, заступника держсекретаря США Девіда Гейла, чи не є затримання військової допомоги Україні частиною політики США «Америка понад усе».

Наш власний уряд відповів на наше занепокоєння щодо корупції.

«І згідно до неї, ще до того як з’явився викривач, який повідомив про заблокування допомоги Україні, президент висловлював щире занепокоєння щодо надання іноземної допомоги США. Чи можна погодитися з тим, що президент США намагався переконатися, що гроші американських платників податків витрачають ефективно за межами США?»

Гейл відповів, що це є однією з цілей огляду закордонної допомоги.

Але ж ми це вже робимо, говорить Дурбін.

«Звичайно є корупція і ми хочемо переконатися, що гроші американських платників податків, які йдуть в Україну, не будуть марно витрачені чи вкрадені. Ми вимагаємо чесності щодо витрачання цих коштів. Кілька місяців перед тим ми отримали Міністерства оборони засвідчило нам свою готовність виділити ці гроші. Наш власний уряд відповів на наше занепокоєння щодо корупції», - зауважує сенатор.

За його словами, на відміну від деяких інших країн, які отримують військову допомогу США, Україна витрачає гроші ефективно.

Сполучені Штати надали понад 1,6 мільярда доларів безпекової допомоги Україні з 2014 року, аби допомогти захистити її територіальну цілісність, продовжувати протистояти російській агресії та рухатися у напрямку сумісності із військовими силами НАТО, повідомили у Пентагоні.

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