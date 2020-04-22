Дезінформації про пов’язаність коронавірусу і 5G тепер найбільше, кажуть британці

Британська державна установа, яка наглядає за законністю на ринку засобів масової інформації та зв’язку повідомляє, що розповсюдження фальшивих теорій про коронавірус зараз стало найпоширенішим прикладом дезінформацїі в інтернеті.
Офіс комунікацій (Офком) проводить щотижневі опитування близько 2 000 осіб, щоб визначити, звідки люди отримують інформацію в теперішніх кризових умовах.
50% опитаних британців сказали, що під час карантину натрапляли на фальшиву інформацію.
Якщо щогли мобільного зв’язку не будуть працювати, то люди втратять можливість викликати допомогу...
Половина з них бачили повідомлення, в яких поширювалися конспіративні теорії про пов’язаність телекомунікацій п’ятого покоління (5G) і коронавірусу.
Офком знову наголошує на хибності і безпідставності тверджень, що 5G буцімто сприяє Ковід-19.
Згідно з опитуванням, коли йдеться про новини щодо коронавірусу, більшість британців найбільше довіряють офіційним джерелам, зокрема Національній системі охорони здоров'я та уряду, а також традиційним телерадіомовникам.
Соціальні медія та закриті групи викликають найменше довіри.
Але Офком повідомляє про випадки навмисних пошкоджень антен мобільного зв'язку у Британії, а також залякувань інженерів, яким заважали ремонтувати устаткування.
“Якщо щогли мобільного зв’язку не будуть працювати”, - застерігає Офком, - “то люди втратять можливість викликати допомогу, дзвонити лікарям, чи контактувати з рідними”.
Офком повідомляє, що 97% британців звертаються по інформацію щодо коронавірусу принаймні один раз на день.
Найбільш використовуваним джерелом в країні є суспільний мовник, Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі), яка має потужну присутність і в інтернеті.
Опитування проведене на третій тиждень карантину вказує, що 78% британців отримують новини та інформацію від Бі-Бі-Сі, а 54% також використовують інших мовників.
Офком доходить висновку, що найчастіше на хибну, або оманливу інформацію натрапляють молоді люди віком 16-24 роки.
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