Дезінформації про пов’язаність коронавірусу і 5G тепер найбільше, кажуть британці

Британська державна установа, яка наглядає за законністю на ринку засобів масової інформації та зв’язку повідомляє, що розповсюдження фальшивих теорій про коронавірус зараз стало найпоширенішим прикладом дезінформацїі в інтернеті.

Офіс комунікацій (Офком) проводить щотижневі опитування близько 2 000 осіб, щоб визначити, звідки люди отримують інформацію в теперішніх кризових умовах.

50% опитаних британців сказали, що під час карантину натрапляли на фальшиву інформацію.

Якщо щогли мобільного зв’язку не будуть працювати, то люди втратять можливість викликати допомогу...

Половина з них бачили повідомлення, в яких поширювалися конспіративні теорії про пов’язаність телекомунікацій п’ятого покоління (5G) і коронавірусу.

Офком знову наголошує на хибності і безпідставності тверджень, що 5G буцімто сприяє Ковід-19.

Згідно з опитуванням, коли йдеться про новини щодо коронавірусу, більшість британців найбільше довіряють офіційним джерелам, зокрема Національній системі охорони здоров'я та уряду, а також традиційним телерадіомовникам.

Соціальні медія та закриті групи викликають найменше довіри.

Але Офком повідомляє про випадки навмисних пошкоджень антен мобільного зв'язку у Британії, а також залякувань інженерів, яким заважали ремонтувати устаткування.

“Якщо щогли мобільного зв’язку не будуть працювати”, - застерігає Офком, - “то люди втратять можливість викликати допомогу, дзвонити лікарям, чи контактувати з рідними”.

Офком повідомляє, що 97% британців звертаються по інформацію щодо коронавірусу принаймні один раз на день.

Найбільш використовуваним джерелом в країні є суспільний мовник, Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі), яка має потужну присутність і в інтернеті.

Опитування проведене на третій тиждень карантину вказує, що 78% британців отримують новини та інформацію від Бі-Бі-Сі, а 54% також використовують інших мовників.

Офком доходить висновку, що найчастіше на хибну, або оманливу інформацію натрапляють молоді люди віком 16-24 роки.

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