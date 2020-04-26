У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

За тим як керівництво американських в'язниць починає масове тестування ув'язнених на коронавірус, з'ясовується, що у переважної більшості тих ув'язнених, які заразилися, були відсутні будь-які симптоми захворювання. У чотирьох в'язницях в Арканзасі, Північній Кароліні, Огайо і Вірджинії в результаті масового тестування були виявлені 3277 інфікованих ув'язнених, при цьому у 96% були відсутні симптоми COVID-19. Про це йдеться в результатах досліджень, які опинилися в розпорядженні інформагенції Reuters.

Ці цифри можуть бути іще одним свідченням того, що люди, у яких коронавірус не викликає симптомів, можуть сприяти його поширенню не лише в тюрмах, а й по всьому світу. Це також може говорити про те, що тестування виключно людей з симптомами може не відображати реальну картину зараження і поширення вірусу.

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.

На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків [коронавірусу] ... Кількість випадків [зараження], ймовірно, набагато вище, ніж нам відомо в даний час через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.

За словами дослідників, згодом симптоми захворювання можуть проявитися у частині так званих безсимптомних пацієнтів, чиї результати тестування виявилися позитивними.

Масові перевірки були також проведені в Теннессі і Мічигані. В обох штатах влада заявила, що в більшості виявлених випадків зараження коронавірусом симптоми у в'язнів не виявлялися.

Журналісти Reuters опитали керівництво всіх тюремних систем в кожному з американських штатів. 30 із 50 штатів відповіли на запит агентства, і більшість повідомили про те, що зараз тестують лише ув'язнених, у яких проявилися симптоми, що дозволяє припустити, що кількість заражених людей у тюрмах значно недооцінене.

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