Суд США відновив обов'язкову вакцинацію для великих фірм

Апеляційний суд у США у п'ятницю розблокував дію ухвали про необхідність вакцинації або щотижневого тестування на COVID-19 для співробітників бізнесів, які мають понад 100 працівників.

Постанову, відповідно до якої Управління з охорони праці (OSHA) при Міністерстві праці США було зобов'язане перевіряти наявність вакцинації або тижневого тестування, у листопаді було припинено судом.

У рішенні 6-го окружного апеляційного суду США в Цинциннаті, штат Огайо, йдеться, що здоров'я працівників «наражається на небезпеку на робочому місці». Таким чином, суд не потребує перегляду правильності дій Управління з охорони праці (OSHA) щодо контролю за виконанням вимог про наявність у працівників сертифікату про вакцинацію або проходження ними регулярного тестування.

Постанова, запроваджена адміністрацією Байдена, стосується понад 80 мільйонів американців і є продовженням політики Білого дому щодо боротьби з пандемією.

Як повідомляє видання The Washington Post провідні американські компанії Boeing, General Electric, Amtrak відкинули реалізацію вимог щодо обов'язкової вакцинації для базованих у США працівників урядових підрядників та субпідрядників. Відповідне рішення у компаніях ухвалили у відповідь на рішення федерального судді у штаті Джорджія.

Видання вказує, що рішення суду 6-го окружного апеляційного суду США в Цинциннаті, штат Огайо не стосується урядових вимог щодо урядових контракторів

Як пише видання The New York Times, постанова уряду щодо підрядників та субпідрядників викликала заперечення у представників великого бізнесу, які вказують, що нова вимога буцімто ускладнила найом працівників на роботу в умовах кадрового голоду.

Рішення апеляційного суду в Огайо було винесено на тлі очікування нової хвилі хворих через штам «Омікрон».

Раніше представники Республіканської партії, низки консервативних груп та бізнес-асоціацій заперечили в суді рішення OSHA про початок моніторингу приватних компаній у рамках цієї директиви Білого дому.

У позові йшлося про те, що Управління з охорони праці перевищило свої повноваження.

«Ми розчаровані рішенням суду, і продовжимо боротися з незаконною ухвалою у Верховному суді», - написав у Twitter один із супротивників обов'язкової вакцинації та тестування, генеральний прокурор Південної Кароліни Алан Уілсон. - Ми впевнені, що дію ухвали можна зупинити».

Як повідомляє видання The Washington Post, генеральна прокуратура штату Огайо також планує опротестувати рішення апеляційного суду у Верховному суді США.

У статті використано матеріали Російської служби "Голоса Америки", Reuters, The New York Times, The Washington Post.

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