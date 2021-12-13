50 мільйонів заражень на коронавірус, 800 тисяч смертей - чергові позначки пандемії у США

Днями США перетнули дві нові статистичні позначки пандемії коронавірусу - 50 мільйонів заражень і 800 тисяч смертей.

Темпи поширення коронавірусу у більшості американських штатів зараз зростають, свідчить статистика університету Джонса Гопкінса, яку наводить CNN. Як пише Reuters, при цьому у країні продовжує швидко поширюватись новий штам вірусу "Омікрон". Деякі штати змушені повертати суворіші карантинні заходи. Зокрема, USA Today пише, що через суттєве зростання захворюваності після Дня подяки із понеділка штат Нью-Йорк знову запроваджує скасоване раніше розпорядження про обов'язкове носіння масок в усіх приміщеннях.

Reuters зазначає, що незважаючи на широку доступність вакцин, цього року в США від вірусу померло більше людей - 450 тисяч або 57% від усіх смертей, - ніж минулого, через більш заразний варіант "Дельта" та відмову багатьох американців вакцинуватися від COVID-19.

Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що більшість пацієнтів, які померли цього року, були невакциновані. Смертність збільшилася, незважаючи також на досягнення в галузі догляду за пацієнтами з COVID-19 та появу нових методів лікування.

Аналіз Reuters показує, що Сполучені Штати мають більш високу смертність від коронавірусу на душу населення, ніж у багатьох інших розвинутих країнах. Зокрема, США стали лідером серед країн "Групи семи" за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення за період з 1 січня по 30 листопада – це втричі вище, ніж у Канаді, та в 11 разів вище, ніж у Японії.

Порівняно із Євросоюзом, смертність на душу населення США за останні 11 місяців виявилася в 1,3 рази більшою. Загалом США посідають перше місце за кількістю зареєстрованих смертей від COVID-19 у світі. За ними йдуть Бразилія та Індія, свідчить статистика університету Джонс Гопкінса.

The Hill додає, що на США припадає 14% від усіх зафіксованих смертей від коронавірусу й 19% - від усіх відомих випадків зараження у світі.

У матеріалі використано джерела: USA Today, CNN, Reuters, The Hill, російськомовна служба "Голосу Америки", Johns Hopkins University​

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