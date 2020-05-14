4400$ допомоги по безробіттю у США – рятівна соломинка чи джерело для зловживань?

«Моя подруга живе в Оклахомі, вона технік УЗД, і разом із чоловіком вони отримують $8800 на місяць допомоги по безробіттю, - і їм зараз вигідніше не працювати», - розповіла мені знайома Валерія, яка живе у штаті Нью-Йорк. Вона стоматолог, і поки вона два місяці не могла працювати, то отримувала приблизно ту саму виплату - $4400 на людину.

«Але життя в Оклахомі набагато дешевше, ніж у Нью-Йорку», - каже Валерія. Наприклад, зняти двокімнатну квартиру на Мангеттені коштує 4200$, в Оклахома-Сіті – $800.

Зараз в її клініку завезли захисне спорядження, тож вона працюватиме із терміновими стоматологічними випадками два дні на тиждень, ризикуючи заразитись коронавірусом: в округах, де Валерія живе і працює – найбільше випадків COVID-19 після самого міста Нью-Йорк.

Два трильйони проти коронавірусу

$2 000 000 000 000 США – така приголомшлива сума допомоги американцям у часи пандемії була закладена у пакеті допомоги, прийнятому Конгресом 25 березня. За ним кожному постійному мешканцю країни, що сплачує податки й має дохід до певного рівня, виплачували до $1200 разової допомоги та $500 на дитину.

Окрім цього, людям, які втратили роботу, щотижня почали виплачувати $600 – на додачу до звичайної допомоги по безробіттю, яка може сягати у деяких штатах $500 на тиждень. Тож $1100 для життя у США – це багато чи мало? Відповідь залежить від штату.

Скільки коштує життя у США?

Рівень і вартість життя у Сполучених Штатах гарно ілюструє ця карта. Це розрахунок річної зарплати «брудними» до сплати податків (у середньому чверть доходу) для родини з двох дорослих і дитини.

Загальна тенденція така: на узбережжях і на півночі жити дорожче, ніж у центрі й на півдні країни. Найдорожчі штати – Округ Колумбія (Вашингтон), Каліфорнія, Гаваї, Нью-Йорк, Массачусаттс і Коннектикут, найдешевші – Айдаго, Південна Дакота, Арканзас, Західна Вірджинія та Кентукі.

Скільки допомоги отримують безробітні?

При цьому, кожен штат визначає, яку допомогу платити людині, яка втратила роботу. Як видно на цій карті, допомога по безробіттю у дорогих Каліфорнії чи Аризоні порівняно нижча, ніж у дешевих Кентукі чи Північній Дакоті.

Через це мільйони людей, які зберегли свої малооплачувані робочі місця, можуть відчувати, що їм було би вигідніше не працювати взагалі й отримувати допомогу від держави.

Саме ці представники робітничого класу, які виробляють продукти харчування, прибирають у лікарнях, стоять на касі магазину, працюють на будівництві, водять таксі, - часто не мають достатньо засобів особистого захисту й через часті контакти із людьми найбільше ризикують заразитись самим і принести хворобу додому.

Довготермінова перспектива

Водночас, варто пам’ятати, що допомога по безробіттю – тимчасова і зазвичай триває від 12 до 26 тижнів залежно від штату, 2-трильйонний пакет допомоги продовжив цей час іще на 13 тижнів. А от сама «коронавірусна» надбавка у $600 видається ще менше – до 31 липня. Тож люди, які отримують виплати від держави зараз, скоро змушені будуть шукати нову роботу в умовах, коли економіка США лише почне відроджуватись.

При цьому, жити в Америці поволі стає дорожче. Квітень став місяцем найстрімкішого зростання цін на продовольство із 1974 року у США. В середньому вартість харчів за чотири тижні у магазинах зросла на 2.6% - і це відчутний показник для американських споживачів, які звикли до щорічної інфляції у 0.12-2.4% (2015-2019).

Зараз Конгрес розглядає новий пакет допомоги американській економіці у рекордні 3 трильйони доларів. Він включає фонд у $200 мільярдів для людей, що працюють у небезпечних умовах. Однак щодо цього закону, на відміну від березневого, серед республіканців і демократів поки немає єдності.

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