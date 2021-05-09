У США спадають темпи вакцинації, але зростають ціни на продукти харчування

У США знижуються темпи вакцинації від коронавірусу. Черги до місць щеплення зменшуються, натомість з'являється все більше вільних дат і годин, на які можна записатись, щоб отримати укол, пише USA Today.

Дорослі, які однозначно хотіли імунізуватись, вже це зробили, тож тепер, аби країна могла досягти принаймні 70-80% рівня вакцинації населення задля колективного імунітету, потрібно проводити освітні кампанії й намагатись сягнути населення у віддалених районах.

Через зменшення попиту на вакцини штати починають відмовлятись від препарату, зазначає The Guardian. Тож Європа закликала Сполучені Штати почати експортувати препарати для щеплення до інших країн, які цього потребують.

Але водночас кількість щепленого населення повинна включати й не лише дорослих. Найближчим часом американська влада може затвердити використання вакцини від Pfizer для підлітків, однак, не всі батьки кажуть, що готові щепити своїх дітей.

Аби мотивувати людей отримати своє щеплення, долучаються й місцеві бізнеси, повідомляє The Hill. Зокрема, участь у кампанії з імунізації беруть і спортивні клуби, надаючи фанатам отримати свій укол просто на стадіоні під час гри улюбленої команди.

За офіційною статистикою, за увесь час пандемії від коронавірусу померли понад 581 тисяча американців, проте, як заявив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі, ця цифра, "без сумніву", применшена, пише Bloomberg. Але також він прокоментував дослідження Університету штату Вашингтон, де йдеться про можливу кількість смертей від COVID-19 у понад 900 тисяч як дещо завищену.

Водночас, через понад рік після початку пандемії США також відчуває її економічні наслідки через перебої у системі постачання, пише CNN. Зокрема, йдеться про підвищення цін на сировину, як-то мідь, сталь, деревина, та на сільськогосподарську продукцію і, як наслідок, продукти харчування. Іноді може йтись навіть про дефіцит певних категорій товарів, як-то курятина, кетчуп, хлорка та бензин. Підвищення цін обіцяють і виробники засобів гігієни й побутової хімії.

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