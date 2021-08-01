Британські дослідники припускають, що майбутній новий штам коронавірусу може зробити наявні вакцини безсилими

Аналіз британських дослідників, опублікований на урядовому сайті, говорить, що науковці "майже упевнені", що у майбутньому з'явиться новий штам коронавірусу Covid-19 (SARS-Cov-2), що зробить наявні вакцини неефективними.

Дослідження не пройшло перевірку іншими експертами й має лише теоретичний прогностичний характер, а також не містить підтвердження, що такий штам уже існує, зауважує CNN.

Автори прогнозу вважають, що повне викорінення коронавірусу є "малоймовірним", тож вони вірять, що з'являтимуться нові штами, один із яких зрештою стане стійким до вакцин.

Як Голос Америки повідомляв раніше, головний імунолог США Ентоні Фаучі, попередив, що пандемічна ситуація у США погіршиться у зв'язку із поширенням в країні штаму Дельта. Але він сказав, що не очікує, що країна повернеться до локдаунів.

За офіційними даними CDC, середня щоденна кількість нових випадків COVID-19 у США за останні 10 днів майже подвоїлася і перевищує 100 тисяч нових випадків за добу. Число госпіталізацій в багатьох штатах також зростає.

В Україні за останню добу, 30 липня, виявили 916 нових випадків COVID-19, 15 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, COVID-19 виявили у понад 2 мільйонів 252 тисяч людей, померли майже 53 тисячі. Щеплено понад 2 мільйони.

Загалом у світі, за даними Університету Джонса Гопкінса у США, на цей час від початку пандемії було зареєстровано понад 195 мільйонів випадків вірусу, із них понад 4 мільйони 187 тисяч померли.

У матеріалі використані джерела: CNN, CDC.

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