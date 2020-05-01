Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Мови
Learning English
Пошук
Пошук
Інтернет ТБ
Головна
Відеосюжети
Актуально
Світ
США
Україна
Діаспора
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Історії успіху українців
Телепрограми
Час-Time
Вікно в Америку
Студія Вашингтон
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
США: вибори 2020
Українці в США
Блоги
Подкаст
Коронавірус
Login / Register
Більше
Learning English
VOA Ukrainian TV
Останній випуск
Наступне
14:30 - 14:50
Вікно в Америку
Більше ТБ
ЧАС-TIME
СТУДИЯ ВАШИНГТОН
ВІКНО В АМЕРИКУ
ПРАЙМ ТАЙМ
Пошук
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Попередній
Наступний
Live
Актуально
Співаючий лікар покликаний дарувати надію. Відео
52 хвилин тому
Голос Америки
Встановіть Adobe Flash Player
Embed
Співаючий лікар покликаний дарувати надію. Відео
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:02:20
0:00
Direct link
270p | 6,8MB
360p | 11,0MB
404p | 15,5MB
720p | 37,4MB
1080p | 56,7MB
Співаючий лікар покликаний дарувати надію. Відео
Показати коментарі
Facebook Forum
Телевізійні Програми
Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum