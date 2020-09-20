Університети стали новою "гарячою точкою" пандемії у США

Із початком навчального року кампуси американських університетів стали новим джерелом спалахів коронавірусу в країні. Видання USA Today наводить приклад, як в університеті штату Міссіссіппі за останні три тижні офіційно підтверджено 430 випадків COVID-19, а was в окрузі Лафайєтт, де розташований виш, фіксують чи не найвищий відсоток хворих по країні - понад 1000 випадків на 100 тисяч населення.

Таким чином, можна говорити про те, що заходи безпеки, вжиті університетом, а це поєднання очного та онлайн навчання, обов'язкові маски та заборони зібрань, не допомогли ефективно запобігти поширенню хвороби.

А загалом із 25 нових джерел спалаху вірусу у США 19 - громади, де живе дуже багато студентів. Серед них - університети у Вірджинії, Техасі, Північній Кароліні, Іллінойсі, Джорджії, Айови та інших штатів.

Зараз Сполучені Штати наблизились до позначки 200 тисяч смертей, пов'язаних із COVID-19, загалом вірус виявили у 6 мільйонів 777 тисяч людей. А Каліфорнія стала першим штатом, де зафіксували понад 750 тисяч випадків, третина припадає на Лос-Анджелес.

Тим часом, Конгрес вкотре не зміг ухвалити другий пакет стимулювання економіки, що передбачав 300 мільярдів доларів для допомоги американським родинам, школам, малим бізнесам. Міністерство праці США повідомило, що минулого тижня 857 тисяч американців уперше подали заявки на отримання допомоги із безробіття.

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