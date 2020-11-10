У США затвердили перший препарат з антитілами для лікування легких форм COVID-19

Американське Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських засобів затвердило використання у США перших ліків з антитілами для лікування COVID-19.

Йдеться про препарат bamlanivimab, який виробляє фармацевтична фірма Eli Lilly and Company.

Подібний експериментальний препарат компанії Regeneron з антитілами використовували для лікування президента США Дональда Трампа, коли він у жовтні хворів на COVID-19 і провів короткий час у лікарні з, як стверджували його лікарі, легкими симптомами.

Антитіла є головним елементом імунної системи людини - вони чіпляються до вірусу, перешкоджаючи його проникненню в клітини.

Про випробування створених у лабораторіях копій антитіл в експериментальному лікуванні заражених коронавірусом повідомляли також у Великій Британії.

Препарат Eli Lilly призначається для пацієнтів, у яких виявлено легкі форми COVID-19, віком понад 65 років, а також для пацієнтів віком понад 12 років, якщо у них є серйозні проблеми зі здоров’ям

Препарати з антитілами використовують з 1980-х років для лікування деяких вірусних та інших хвороб, зокрема окремих видів раку.

Оскільки це порівняно нова технологія, то такі препарати можуть коштувати порівняно дорого.

Уряд США закупив 300 000 доз препарату і компанія Eli Lilly каже, що почне постачання негайно.

Американські посадовці кажуть, що для пацієнтів у США цей препарат буде безкоштовний, хоча лікарні можуть брати плату за обслуговування.

Випробування показали, що одна ін'єкція згаданого препарату зменшує потребу госпіталізації для людей у група ризику, які захворіли на COVID-19.

Рішення Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських засобів передбачає, що препарат Eli Lilly's призначається для пацієнтів, у яких виявлено легкі форми COVID-19, віком понад 65 років, а також для пацієнтів віком понад 12 років, якщо у них є серйозні проблеми зі здоров’ям.

Ці ліки не використовуватимуть для тих, кого вже лікують у лікарні, або тих, кому необхідний додатковий кисень для дихання, оскільки дослідження показали, що у важких хворих той препарат може погіршити перебіг хвороби.

Компанія Eli Lilly планує до кінця року виготовити близько мільйона доз препарату bamlanivimab для використання у різних країнах світу.

Компанія Regeneron також очікує термінового схвалення власного препарату з антитілами для лікування COVID-19.

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