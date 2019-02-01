У США радять не мати справи з грошима, чи золотом президента Венесуела Мадуро

У США порадили торговцям повинні уникати операцій з золотом, нафтою та іншими товарами, які, за заявами опозиції та ЗМІ, режим Мадуро міг вивезти з країни. Повідомлення про це у Twitter розмістив радник з Національної безпеки США Джон Болтон.

"Моя порада банкірам, брокерам, трейдерам, посередникам та іншим бізнесам: не торгуйте золотом, нафтою, або іншими венесуельськими товарами, вкраденими у народу Венесуели мафією Мадуро", - заявив він.

Повідомлення про те, що російські авіалінії Nordwind організували переліт літака до Венесуели, щоб забрати золото поширились в ЗМІ після того, як венесуельський парламентар Хосе Гуерра повідомив про такі плани.

"Мадуро не лише потребує підтримки іноземних воєнізованих сил, щоб утримати рештки провальної диктатури, але повідомлення свідчать, що він перевозить активи Венесуели літаком. Чи краде він ресурси народу, щоб сплатити за російську інтервенцію?" – відреагував на інформацію про літак Болтон.

Венесуела продасть 15 тон золота з запасів свого центрального банку Об'єднаним Арабським Еміратам за готівкові євро. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію високопосадовця.

Продаж розпочався 26 січня, коли було поставлено 3 тонни золота, повідомляє посадовець. Гроші від продажу золота дозволять Каракасу закупити необхідні товари.

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