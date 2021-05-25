У США вперше запроваджують обов'язкові вимоги щодо кібербезпеки для операторів трубопроводів - The Washington Post

Уряд США готується оприлюднити перші рекомендації з кібербезпеки для трубопроводів після успішної атаки хакерів-вимагачів на мережу Colonial Pipeline, після якої було порушено постачання палива на південному сході США, повідомило у вівторок видання The Washington Post.

Відповідно до джерел видання, Управління транспортної безпеки, яке входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки США, вимагатиме, щоб трубопровідні компанії повідомляли про федеральну владу про кіберподії. Цього тижня планується випустити посібник із безпеки.

"Нові правила, які очікуються у найближчі тижні, вимагатимуть, щоб компанії полагодили проблемні ситуації та виклики під загрозою фінансових штрафів, повідомив посадовець. Вони стануть зміною для Управління транспортної безпеки, яке раніше покладалось на співпрацю, а не обов'язкові вимоги до компаній, які управляють трубопроводами", - відзначає видання.

Деякі коментатори висловили здивування, що такі заходи запроваджують уперше.

"Хороший крок, але чому знадобилось стільки часу. Це нагадування нам, що уряд США здебільшого реагує на виклики, порається із кризами, іноді дає відповіді на тактичні виклики, а не керується ширшою стратегією, якої він не має (як ми бачимо на прикладі кібербезпеки)", - твітує безпековий експерт Браян Катуліс.

"Звичайна людина була би приголомшена тим, наскільки мало захисних зусиль нині докладає уряду США щодо кібербезпеки критично важливої інфораструктури країни", - коментує повідомлення журналіст каналу NBC News Кевін Колльє.

Міністерство внутрішньої безпеки поки коментарів не дає.

Після того як атака з використанням програми-вимагача паралізувала мережу Colonial, загальної довжиною 8 900 км, на тисячах заправних станцій на південному сході США закінчилося паливо. Автомобілісти, побоюючись затяжного дефіциту, почали скуповувати пальне.

Інцидент став найбільш руйнівною кібератакою в історії США. В результаті зупинки мережі мільйони барелів бензину, дизельного та авіаційного пального не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.

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