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Офіційні дані ООН про постраждалих українських дітей є лише вершиною айсберга – представниця Британії при ООН
Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що надійні дані ООН про кількість постраждалих від російської війни дітей є лише вершиною айсберга.
Про це йшлося під час щорічних відкритих дебатів “Діти та збройні конфлікти” сьогодні, 5 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Діти не починають війни, але вони залишаються найбільш вразливими до їх наслідків.Барбара Вудворд
Діти не починають війни, але вони залишаються найбільш вразливими до їх наслідків, сказала вона. “Вперше постійний член цієї ради, Російська Федерація, визначається відповідальною за понад 1200 грубих порушень щодо дітей”, - наголосила Вудворд.
За словами дипломатки, є лише один шлях, який може покласти край стражданням українських дітей – це припинення незаконного вторгнення Росії. “Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля уряду України захистити своїх дітей і повернути їх додому після примусової депортації Росією”, – запевнила Вудворд.
Тим часом Джеффрі де Лаурентіс, заступник постійної представниці США при ООН, заявив, що військовослужбовці Збройних сил Росії та їх посадові особи вчинили злочини проти людяності, в тому числі, проти дітей.
Представники російських військ страчували українських чоловіків, жінок і дітей, а також разом з іншими російськими чиновниками депортували до Росії сотні тисяч мирних українських громадян, зокрема, дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами, нагадав де Лаурентіс.
Ці дії не є випадковими чи спонтанними, наголосив він. Вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки на цивільне населення України. Російські війська продовжують атакувати райони явного перебування дітей, зокрема, школи, лікарні та житлові будинки.
Діти не просто потрапляють під перехресний вогонь. Вони стають жертвами із жорстокого умислу.Джеффрі де Лаурентіс
Крім того, де Лаурентіс нагадав: діти не просто потрапляють під перехресний вогонь. Вони стають жертвами із жорстокого умислу.
“Ця сувора реальність служить гострим нагадуванням про терміновість і необхідність зміцнення потенціалу міжнародної спільноти щодо захисту дітей і про вкрай важливу необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в Статуті ООН”, - заявив заступник постійної представниці США при ООН.
На тому, що цифри ООН не відображають справжніх масштабів і обсягів порушень стосовно українських дітей, наголосив і Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
За його інформацією, вторгнення Росії в Україну вплинуло на 7,5 мільйонів українських дітей. Майже дві третини з них – внутрішні переселенці чи біженці.
Внаслідок безперервних бомбардувань та обстрілів з боку російських збройних сил станом на 3 липня цього року загинули щонайменше 494 дитини, 1036 отримали поранення. 379 дітей вважаються зниклими безвісти під час бойових дій, повідомив Кислиця під час дебатів.
Крім того, Генеральна прокуратура України в різних регіонах зафіксувала 13 випадків сексуального насильства над дітьми.
Міністерство освіти України повідомляє, що по всій країні пошкоджено майже 3450 навчальних закладів, 331 з них зруйновано. Крім того, пошкоджено майже 1500 медичних закладів, 185 з них зруйновано.
На жаль, у доповіді спеціальної представниці ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби, недостатньо висвітлено питання масового викрадення українських дітей Росією, вважає Кислиця.
Україна має вагомі підстави вважати, що кілька сотень тисяч українських дітей були примусово та незаконно вивезені Росією, багато з яких досі утримуються проти їхньої волі. На сьогодні влада України виявила 19 492 таких дітей, з них 4 390 є сиротами або позбавлені батьківського піклування. Наразі лише 380 вдалося повернути та возз’єднатися зі своїми родинами.
“Вчора, 4 липня, Росія вкотре вчинила теракт, обстрілявши мирний мікрорайон у Первомайському Харківської області. Внаслідок нападу постраждали 43 особи, серед яких 12 дітей, одна з них - 3-місячна дитина”, - нагадав представник України.
Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з метою припинення агресії проти України та виведення всіх військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів як найефективнішого заходу захисту українських дітей.Сергій Кислиця
Сергій Кислиця закликав ООН, і особливо спеціальну представницю Генсекретаря з питань дітей та збройних конфліктів, вимагати від РФ виконання зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Це включає припинення всіх порушень щодо дітей в Україні та забезпечення своєчасного і безпечного повернення всіх українських дітей, які насильно та незаконно утримуються Росією.
“Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та виведення всіх військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів як найефективнішого заходу захисту українських дітей”, - сказав Кислиця.
Він також наголосив, що притягнення порушників до відповідальності, чи то за порушення прав дітей, чи за інші воєнні злочини та злочини проти людства, має залишатися головним пріоритетом.
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"Вперше постійний член цієї ради, РФ зазначається відповідальною за понад 1200 грубих порушень щодо дітей" – Вудворд. Відео
"Є лише один шлях, який може покласти край стражданням українських дітей, – це припинення незаконного вторгнення Росії", – Барбара Вудворд, постійна представниця Великої Британії при ООН.
- Голос Америки
Британія та Польща виступили за скорочений вступ України в НАТО, бо українці вже опанували західну зброю
Міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявили, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане альянсом.
Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау в середу, 5 липня, висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до альянсу на початку цього року.
"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.
Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.
"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав Клеверлі.
У середу прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв’ю британському діловому щоденнику Financial Times заявила, що у Вільнюсі альянс "має забезпечити практичні кроки для України на шляху до членства в НАТО".
Як повідомляв Голос Америки, прем'єр-міністри Польщі та Італії Матеуш Моравецький та Джорджа Мелоні у Варшаві закликали партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки до її вступу в альянс.
Нещодавно Франція долучилася до країн Східної Європи, які у переважній більшості виступають за пришвидшене приєднання України в НАТО, але такі члени як США та Німеччина залишаються обережнішими.
Оглядачі кажуть, що керівництво цих країн остерігається будь-яких кроків, які могли б наблизити альянс до конфлікту з Росією, яка заявляє, що розширення НАТО є доказом ворожості Заходу.
Проте експерти зазначають, що Москва практично ніяк не відреагувала на вступ до НАТО Фінляндії та очікуваний вступ Швеції.
- Голос Америки
Пентагон посилить захист інформації та підзвітність
Міністр оборони США Ллойд Остін завершив огляд висновків і рекомендацій щодо процедур безпеки, зокрема, щодо даних розвідки.
Як повідомив під час брифінгу 5 липня посадовець Пентагону, відповідні зміни на основі цих рекомендацій будуть запроваджені вже за кілька тижнів.
Пентагон був зосереджений на глибокому аналізі 4 ключових сфер: безпека персоналу, захист інформації, підзвітність, а також освіта та підготовка кадрів.
За словами посадовця, перевірка засвідчила, що більшість співробітників Міністерства оборони, які мають доступ до секретної інформації про національну безпеку, дотримуються належних процедур і політики безпеки. Але водночас у підсумках такої перевірки визначено низку сфер, де оборонному міністерству слід посилити захист інформації.
Ці сфери включають покращення індивідуальної та колективної підзвітності, зокрема, щодо процесу опрацювання і зберігання розвідувальних даних, а також обміну інформацією.
Міністр Остін надав вказівки щодо посилення безпекових заходів, зокрема, з огляду на те, що чисельність персоналу та оборонних об’єктів в США зросла протягом останніх років.
Нововведення включатимуть призначення спеціальних офіцерів з питань секретної інформації, створення нового підрозділу з оцінки внутрішніх загроз, а також застосування систем виявлення електронних пристроїв у секретних робочих зонах.
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