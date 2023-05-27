Данія оголосила інвестиційний фонд для підприємців і аграріїв України на понад 133 мільйони доларів

1 мільярд данських крон (близько 133 млн. доларів США) – спеціальну програму на таку суму запустив Інвестиційний фонд Данії для України. Про це було оголошено під час Українського інвестиційного форуму у Копенгагені 26 травня.

Колишній міністр оборони Данії, а нині міністр промисловості, бізнесу та фінансів Мортен Бьодсков протвітив, що зацікавлення програмою виявили понад 150 компаній.

“Перші великі проекти вже в розробці”, – інформує міністр.

Інвестиційний фонд має на меті допомогти українським підприємцям і аграрній галузі, - інформує Еuromaidan Press.

За попередніми повідомленнями міністра Бьодскова, серед проектів, які Данія підтримає в Україні, є критична інфраструктура, школи, лікарні та бізнес-співпраця.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко нагадує, що Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні.

З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка Данії склала 1,4 млрд доларів США, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – 212 млн. доларів США.

“Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів”, - цитує Юлію Свириденко прес-служба Мінекономіки України.

Йдеться про проекти у таких галузях, як відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення.

За інформацією Мінекономіки, уже затверджено фінансування для постраждалих компаній – “Нібулону” нададуть кредит на 25 млн євро, ще 15 мільйонів євро – компанії “Агрофьюжн”. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві.

Раніше Данія заявляла про готовність прийняти у себе так званий "саміт миру", можливо у липні цього року. Голос Америки повідомляв про вимоги української сторони щодо такої зустрічі.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив у понеділок, згідно з повідомленнями ЗМІ, що Данія готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією наступного липня.

"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично", — цитувала міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена агенція Reuters.

Міністр також додав, що така зустріч потребувала б "не лише союзників України".

"Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай", — сказав він. Але він також додав: "Мені важко уявити участь Росії".

Ларс Расмуссен заявляв, що вітає рішення Вашингтона підтримати спільні програми союзників із підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

"Стратегічне значення неможливо переоцінити", - написав Расмуссен про таке рішення у Твіттері і додав хештег "Слава Україні".