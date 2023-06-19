Данія знову збільшила розмір допомоги Україні - понад $3 млрд у наступні 5 років

Данія надасть Україні 3,21 мільярда доларів допомоги впродовж 2023-2028 років. Про це заявило Міністерство оборони країни у понеділок, 19 червня.

Кошти, спрямовані на гуманітарні, економічні та військові потреби, будуть виділяти Україні через Український фонд Данії.

“Я пишаюся тим, що Данія продовжує робити значний внесок. Україна залишається глибоко залежною від військової допомоги”, – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Український фонд Данії був створений для підтримки України ще в березні із бюджетом понад мільярд доларів. Тепер цю суму збільшили до понад 3 мільярдів.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що офіційний Копенгаген збільшить витрати на допомогу Україні на 2,6 мільярда доларів протягом цього і наступного року. Тоді данські ЗМІ повідомляли, що кошти мають бути призначені саме на військову допомогу.

Голос Америки повідомляв, що Данія разом зі США, Британією та Нідерландами оголосили про намір надати Україні додаткові засоби ППО.

Данія також є однією з країн, яка очолила зусилля так званої "авіаційної коаліції" із допомоги України, що передбачає тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - американські F-16, а також можливу передачу Україні таких літаків у майбутньому.