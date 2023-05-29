Данія збільшує військову допомогу Україні майже до розміру свого оборонного бюджету

Данія збільшить витрати на допомогу Україні на 2,6 мільярда доларів протягом цього і наступного року. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.

На початку цього року Данія створила фонд розміром в один мільярд доларів для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні. Нові ж кошти, за даними данського суспільне мовлення Danmarks Radio, будуть призначені саме на військову допомогу.

Вдячність вже висловив президент України Володимир Зеленський. “Наша сила - в єдності”, - наголосив він.

“Цей значний внесок сприятиме подальшому зміцненню боєздатності Збройних сил України в короткостроковій та середньостроковій перспективі”, - відреагував на новину з Данії президент Зеленський.

Оборонний бюджет Данії складає близько 3,8 мільярда доларів. Експерти звертають увагу, що збільшена військова допомога Україна фактично покриває весь оборонний бюджет Данії (загальна сума допомоги складе близько 3,6 мільярда доларів).

“Данія була першою країною, яка пожертвувала весь свій інвентар CAESAR Україні. Тепер вона витрачає майже весь свій оборонний бюджет на озброєння Києва”, - пише у Twitter Майкл Вейс, журналіст, кореспондент Yahoo News.

А шотландський професор Філліпс П. О'Браєн додає, що Данія таким вчинком каже світові, що Україна захищає всю Європу.

Раніше цього тижня питання військової допомоги Україні обговорили глава Пентагону Ллойд Остін та виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данії Троелс Лунд Поульсен. За повідомленням Пентагону, міністр оборони США подякував данському колезі “за постійну підтримку Данією України та її постійні зусилля з розробки рішень, які підтримують оборону України”.

Данія має у своєму арсеналі 40 літаків-винищувачів F-16, 30 з яких - у робочому стані. Раніше країна оголосила про перехід авіації на літаки F-35.

Данія входить до міжнародної авіаційної коаліції, що тренуватиме українських пілотів на F-16.