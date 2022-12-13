Danske Bank визнав провину в тому, що допомагав росіянам отримати доступ до фінансової системи США

Найбільший банк у Данії Danske Bank визнав провину у звинуваченнях в шахрайстві проти американських банків. За інформацією Міністерства юстиції США, банк потайки переводив гроші від клієнтів з «високим ризиком» в Росії та інших країнах у фінансову систему Сполучених Штатів. Danske Bank погодився компенсувати провину у розмірі 2 мільярдів доларів.

Незалежно від того, ви є американським чи іноземним банком, якщо ви використовуєте фінансову систему США – ви повинні дотримуватись наших законів.

«Відповідно до судових документів, Danske Bank обманював американські банки стосовно клієнтів Danske Bank Estonia та щодо контролю за відмиванням грошей, щоб полегшити доступ до фінансової системи США для клієнтів з «високим ризиком», які проживали за межами Естонії, у тому числі, в Росії», - наголошують у заяві Міністерства юстиції США.

Через дії Danske Bank клієнти з Росії та інші користувачі з «високим ризиком» змогли отримати доступ до американських банків, які обробили від їхнього імені 160 мільярдів доларів.

«Визнання провини Danske Bank і штраф у розмірі двох мільярдів доларів демонструють, що Міністерство юстиції буде жорстко охороняти цілісність фінансової системи США від заплямованих іноземних грошей – російських чи інших. Незалежно від того, ви є американським чи іноземним банком, якщо ви використовуєте фінансову систему США – ви повинні дотримуватись наших законів», - заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Рішення стосовно Danske Bank – перший випадок, коли Сполучені Штати вжили заходів проти банку після затяжного розслідування, яке проводилось у кількох країнах, включно із Великою Британією, Данією та Естонією.

Нагадаємо, що 13 грудня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі. Британські обмеження стосуються, серед іншого, російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення; командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України; іранських бізнесменів та військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до Росії безпілотників для завдавання ударів по Україні.

Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. Мільярд євро для України та інші підсумки конференції у Парижі