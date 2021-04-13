В Міннесоті тривають протести після того, як поліцейська під час затримання застрелила темношкірого хлопця

В місті Бруклін-Центр, що поблизу Міннеаполіса, другий день тривають вуличні протести після того, як офіцерка поліції під час затримання застрелила 20-річного темношкірого хлопця Даунте Райта.

Попри оголошення комендантської години на вулиці міста виходять декілька сотень людей з вимогами реформувати поліцію та досягти расової справедливості. Демонстрації переросли в сутички з поліцією із використанням сльозогінного газу та шумових гранат.

Зі свого боку, протестувальники почали кидати в поліцейських феєрверки, пляшки з водою, каміння та інші предмети. За даними правоохоронців, в другу ніч протестів затримали 13 людей.

Демонстрації спровокувала загибель темношкірого американця Даунте Райта. В неділю поліцейські міста Бруклін-Центр зупинили автомобіль хлопця для перевірки. Під час неї з’ясувалось, що хлопець перебував у розшуку. В ході затримання та намагання Даунте Райта вирватись від поліцейських, офіцерка Кім Поттер вихопила пістолет і вистрілила в хлопця. Він проїхав невелику відстань, після чого загинув на місці.

Раніше в квітні суд видав ордер на арешт Райта через те, що він не з’явився на слухання. Його звинувачували у носінні пістолета без відповідних документів, а також у втечі від офіцерів поліції в червні минулого року.

Згодом у поліції Бруклін-Центр заявили, що Кім Поттер хотіла застосувати електрошокер, однак випадково переплутала його з пістолетом. Після протестів у місті поліцейська подала у відставку.

Події відбулись на тлі судового процесу в Міннеаполісі у справі Дерека Шовіна - поліцейського, який минулого року при затриманні коліном затиснув шию Джорджа Флойда, після чого чоловік помер на місці затримання. Смерть Флойда спровокувала масові протести під гаслами «Black Lives Mater». Сьогодні до цього судового засідання прикута увага всієї Америки.

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