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Світ

Держдеп США: Санкції проти Росії "будуть посилюватись"

Девід Пейман, заступник помічника державного секретаря США

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Заступник помічника державного секретаря Девід Пейман заявив, що, на його думку, санкції вже створили незгоду між олігархами та Кремлем

Заступник помічника держсекретаря США з фінансової та санкційної протидії Девід Пейман відповів на запитання, пов'язані з американськими санкціями проти Росії, кореспонденту «Голосу Америки» Майклу Ліпіну.

Майкл Ліпін: Представник міністерства фінансів Сігал Манделкер цього тижня заявила Конгресу, що адміністрація Трампа за останні два роки запровадила санкції проти 270 осіб і організацій, пов'язаних з Росією. Деякі з цих санкцій мають на меті викликати конкретні зміни у поведінці Росії, наприклад, дотримання режиму припинення вогню в Україні. Інші санкції покликані покарати Росію за певну політику, наприклад, за передбачуване втручання у вибори в США. Наскільки успішними виявилися ці два вектори санкцій? Чи вдалося Держдепартаменту домогтися більшого успіху в зміні поведінки Росії або ж лише збільшити збитки Кремля?

Девід Пейман: Я вважаю, що вони йдуть рука об руку. Висока ціна, яку ми змусили заплатити Росію і російських олігархів, наближених до Кремля, внесла суперечки до їхніх внутрішніх відносин і відносин із владою, з самим Кремлем. Ми запроваджуємо санкції не лише з метою підвищити втрати, яких зазнає Росії, але і для того, щоб домогтися зміни поведінки.

З цього питання ще в 2014-му році у нас встановилась міцна трансатлантична єдність з європейськими партнерами. Очевидно, зараз вже не 2014-й. Зловмисна діяльність Росії активізувалася. Ви згадали втручання у вибори як один такий приклад. У міру частішання зловмисних актів з боку Росії будуть посилюватись і санкції США.

Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами для забезпечення експоненціального ефекту шкоди від санкцій, а також, щоб на Росію було достатнього тиску і вона відчувала всю силу наслідків своєї зловмисної поведінки.

М. Л.: Чи відзначаєте ви якісь зміни у цій поведінці?

Д. П.: У Росії і США існує ряд сфер взаємного інтересу і співпраці, включно з Сирією.

Росія зацікавлена у тому, щоб там не було іранських військ. Це питання вже обговорювалося, і Росія дала зрозуміти, що у неї немає жодного бажання допустити появи іранських військових у Сирії. Таким чином, там, де у країн є ділянки співробітництва, ми продовжуємо вести діалог, прагнемо узгоджувати наші інтереси з Росією і працювати разом з нею.

Але, очевидно, що з таких питань, як Крим, Україна, втручання в наші вибори ми повинні спочатку побачити позитивні зміни з боку Кремля, перш ніж розглядати будь-які можливості зміни в нашій політиці санкцій.

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Що думають про президентські вибори українці у Лондоні. Відео
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Що думають про президентські вибори українці у Лондоні. Відео

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