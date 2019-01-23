Сповільнення економічного росту у США через шатдаун можливо і тимчасове явище, але політика економічного протекціонізму, яку проводить адмінстрація Дональда Трампа, має безумовний впив на економіку усього світу.
Головні теми обговорень на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Відео
Сиутація у США, а також Брекзіт, торговельні війни і геополітичне напруження між великими державами - є серед головних тем обговорень на Всесвітнього економічному форумі, який відкрився у вівторок в Давосі.
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