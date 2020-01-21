"Брати Маріо" взялись за старе. Затримання ймовірних російських шпигунів у Давосі прокоментували оглядачі

Швейцарські спецслужби в серпні 2019 року викрили в Давосі – місці проведення засідань Всесвітнього економічного форуму – двох імовірних агентів російської розвідки, пише швейцарське видання Tages-Anzeiger у день відкриття засідання форуму 21 січня.

За даними видання, органи безпеки Швейцарії в серпні минулого року звернули увагу на двох росіян, які прибули в країну. Один із них заявив, що працює сантехніком. При цьому росіяни планували залишитися в Швейцарії на три тижні, але не змогли назвати конкретних планів. Все це викликало підозру у влади. Крім того, обидва мали при собі російський дипломатичний паспорт.

За даними джерел газети, росіяни в Давосі могли готувати операцію з прослуховування або хакерської атаки під час засідання ВЕФ у січні. Однак у підсумку росіян відпустили, оскільки шпигунська діяльність не була доведена.

Як пише агенція Reuters, наявність у росіян дипломатичних паспортів підтвердили в місцевій поліції. Водночас правоохоронці додали, що ніколи не ідентифікували цих двох росіян як сантехніків.

Пресаташе російського посольства в Берні заперечив повідомлення в ЗМІ, заявивши, що двоє акредитованих за межами Швейцарії росіян пройшли перевірку, після чого їх відпустили.

«Дипломатичні паспорти видають високопоставленим особам, а не робітникам. Я думаю, що це, мабуть, був дурний жарт», – заявив речник.

Що ж у російських сантехніках, які заявили, що мають дипломатичний захист, примусило владу Швейцарії подумати, що вони шпигуни?

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що нічого не знає про цей випадок.

Затримання можливих шпигунів викликало жваву реакцію у оглядачі.

"Що ж у російських сантехніках, які заявили, що мають дипломатичний захист, примусило владу Швейцарії подумати, що вони шпигуни?", - іронізує(?) редактор Financial Times Меттью Ґаррахан.

"Ось і маємо знову", - твітує колишній президент Естонії, Тоомас Ільвес.

"(У стилі) ретро", - пише журналістка-розслідувач Reuters Поліна Іванова.

"Взялись за справу по старинці", - твітує медійник Джессі Анджело.

А голова розслідувального сайту Bellingcat Еліот Хіггінс жартома опублікував у Twitter фото ймовірних виконавців замаху на колишнього російського шпигуна Скрипаля в образі героїв ігор про сантехніка "Маріо".



"З'явились перші фото двох сантехніків у Давосі, які, як підозрює швейцарська поліція, можуть бути російськими шпигунами", - твітує розслідувач.

Сьогодні ж відомий фінансист Вільям Браудер заявив, що ймовірною метою російських спецслужб був він. За словами Браудера, це пов’язано з його зусиллями, спрямованими на розслідування загибелі юриста Сергія Магнітського, і звинуваченнями на адресу російської влади у вбивстві Магнітського і в приховуванні злочину.

Браудер – колишній роботодавець російського юриста Сергія Магнітського, який загинув у російському СІЗО в 2009 році. Після його смерті бізнесмен був ініціатором ухвалення «акту Магнітського» – закону США, що вводить санкції проти людей, відповідальних за порушення прав людини в Росії.

Аналогічний закон ухвалений у Великій Британії і розглядається в Євросоюзі. У Росії фінансист Вільям Браудер заочно засуджений до дев’яти років в’язниці за несплату податків. Сам він стверджує, що його переслідують за розкриття в країні корупційних схем.

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