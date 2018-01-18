Результати опитування вказують на збільшення ризику воєнного конфлікту у світі

Наступного тижня у швейцарському місті Давос відбудеться Світовий економічний форум. За кілька днів до цієї події оприлюднено результати опитування, які вказують на різке збільшення політичних та економічних суперечок між провідними країнами світу, включно з військовими конфліктами, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У документі про глобальні ризики вказується на кілька загроз, перед якими опилилося людство у 2018 році. Серед них є загрози, що виникають з екстремальних екологічних умов, включно із збільшенням температури (кліматичних змін), економічних нерівностей і кібератак.

Однак чи не найбільша загроза виникає з дедалі гострішої риторики між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка наблизила світ до грані ядерного конфлікту.

Президент Трамп виступить останнього дня форуму, який відбудеться від 23 до 26 січня в швейцарських Альпах і на який прибуде біля 70 глав держав та урядів, а також представників культурного світу, великих компаній і банків.

Згідно з результатами опитування представників майже тисячі урядових, ділових і наукових кіл та неурядових орагнізацій, 93% опитаних висловили думку що цього року загостряться політичні та економічні суперечки між великими країнами. З цього числа 40% опитуваних вважають, що ці ризики вже значно збільшилися.

Приблизно 79% опитаних бачать збільшений ризик міждержавних політичних конфліктів. Крім загрози такого конфлікту на Корейському півострові, документ вказує на ризик нових військових конфліктів на Близькому Сході.

У повідомленні агентства Reuters підкреслюється зростання політики харизматичних, авторитарних політиків у всьому світі, та що політичні, економічні й екологічні загрози загострені зменшенням підтримки основаної на прийнятих нормах багатосторонності.

У документі вказується, серед іншого, на рішення президента Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди, Транстихоокеанського партнерства і погрози вийти з угоди між західними країнами та Іраном про обмеження його ядерної програми.

Хоча різко збільшилися геополітичні загрози, на першому місці опинилося занепокоєння з приводу екологічно-кліматичних змін. Події екстремальної погоди викликали особливе занепокоєння з приводу частоти штормів в Атлантиці, включно з ураганом Марія, що спустошив Пуерто-Рико.

Оновлення глобальної економіки зменшило занепокоєння щодо дального розвитку, однак у документі підкреслюється, що в багатьох країнах незбалансованим залишається розподіл прибутків, висока заборгованість і нерівне пенсійне забезпечення.

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