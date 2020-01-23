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Другий день представлення доказів проти президента Трампа у справі його імпічменту. Відео

Другий день представлення доказів проти президента Трампа у справі його імпічменту. Відео
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Обвинувачення в особі менеджерів імпічменту надають докази, як Білий Дім після вказівки Дональда Трампа заблокував допомогу Україні. Як, на їхнє переконання, посланці президента тиснули на адміністрацію Зеленського оголосити про початок розслідування справи Бурисми, Байденів, та втручання в вибори 2016-ого. Як відновлення допомоги та зустріч президентів у Білому Домі залежали від цього оголошення, і як адміністрація похапцем розподілила допомогу після того як у вересні про затримку стало відомо ЗМІ.

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