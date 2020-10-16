Стали відомими теми останніх перед виборами дебатів Трампа і Байдена

Темами останніх президентських дебатів між республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом стануть коронавірус, расові взаємини у США, родина, кліматичні зміни, національна безпека, та лідерство. Про це п'ятницю повідомила Комісія щодо президентських дебатів.

Самі ж дебати відбудуться у четвер 22-го жовтня у місті Нешвілл, штат Теннессі.

Заплановані на цей тиждень дебати були скасовані, бо президент США, у якого раніше було діагностовано коронавірус, відмовився від їх проведення у віртуальному режимі. Натомість Байден та Трамп окремо спілкувались із виборцям у ході подій, які транслювались каналами Ей-Бі-Сі та Ен-Бі-Сі відповідно.

Секретна служба США вже повідомила про підготовку до дебатів наступного тижня.

Раніше Джо Байден заявив, що вимагатиме щоб Трамп пройшов тест на коронавірус та отримав негативний результат перед наступними дебатами.

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