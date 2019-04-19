"Гординя" завадила Порошенку достукатись до виборців Зеленського - американський політолог

Якби Порошенко на запитання Зеленського "А Вам не соромно?" відповів "ТАК", і визнав, що значна частина озвучених "народних дорікань" справедлива - мав би кращий шанс достукатися до виборців Зеленського

Дебати між президентом України Петром Порошенком та кандидатом у президенти Володимиром Зеленським не містили дискусії про бачення майбутнього України, конкретних програм тощо. У такому вигляді дебати були виграшними для Володимира Зеленського. Таку думку в інтерв'ю "Голосу Америки" висловив Сергій Куделя, професор Університету Бейлор у шататі Техас, США.

"Це було схоже на взаємний обмін обвинуваченнями, які ми вже чули", - відзначив політолог.

За словами Куделі, такий перебіг дебатів був вигідний Володимиру Зеленському.

Завданням Порошенка, як вважає політолог, було вивести дискусію на предметний рівень обговорення конкретних ідей і програм.

"Йому не вдалося сфокусуватися на цьому", - сказав Куделя.

"Формат і зміст цієї дискусії додав балів Зеленському, бо Порошенко грав на його полі: політ дотепів, сарказму. Він не грав у гру предметної розмови", - сказав Куделя.

Сергій Куделя відзначив, що модератори дебатів не спрямували кандидатів у конструктивне русло, а самі дебати були "хаотичним шоу", у якому глядачам було важко зрозуміти зміст дискусії.

На своїй сторінці у Facebook Куделя також відзначив, що гординя завадила Порошенку виглядати переконливішим під час дебатів.

"Якби Петро Порошенко на запитання Володимира Зеленського "А Вам не соромно?" відповів "ТАК, мені соромно", і визнав, що значна частина озвучених "народних дорікань" справедлива, в нього був би кращий шанс достукатися до виборців Зе. Гординя - поганий дорадник в житті та в політиці. А смиренність іноді може стати шляхом до перемоги. Для Порошенка, схоже, цей шлях завершився сьогодні на НСК "Олімпійський", - відзначив Куделя.