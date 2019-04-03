Суперечки про президентські дебати в Україні стали тактикою виборчої кампанії - експерт Kennan Institute

У США з 1987-го року існує Комісія з проведення президентських дебатів

Відсутність в Україні усталеного інституту президентських дебатів лишає простір для використання питання дебатів між кандидатами у президенти в якості самостійної тактики. На це вказує Ніна Янковіч, експерт аналітичного центру Інститу Кеннана, яка зараз перебуває в Україні.

Янковіч прокоментувала обмін заявами між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Як відомо, у середу Володимир Зеленський на сторінці у Facebook заявив, що готовий до дебатів із Петром Порошенком, але висунув низку власних вимог стосовно таких дебатів.

​"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов’язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент", - сказав Зеленський.

Політик також вимагає, щоб Порошенко відкинув попередні зневажливі заяви щодо Зеленського і виявив повагу до українських виборців, які проголосували за нього у першому турі президентських виборів.

На думку Янковіч, заява Зеленського є "тактикою виборчої кампанії".

При цьому вона звернула увагу, що ситуація обумовлена тим, що в Україні, на відміну від США, президентських дебати не є усталеними інститутом.

"У США переговори з приводу подібних деталей (згаданих Зеленським - прим. ГА) лишаються за лаштунками, але більшість вирішуються Комісією з проведення президентських дебатів, якої, наскільки мені відомо, в Україні немає. Тож і маємо таку ситуацію", - відзначила Янковіч.

Журналіст французького видання La Croix Фабріс Депрез побачив у заяві Зеленського спробу перехопити ініціативу на тлі поширення думки, що він боїться дебатів з Порошенком.

Комісія з проведення президентських дебатів (Commission on Presidential Debates) це неприбуткова корпорація, яка була створена у США у 1987-му році і спонсорується Демократичною і Республіканською партіями.

Як відзначає сайт організації, головною метою CPD є підтримка та проведення кожні 4 роки дебатів та проведення досліджень та освітніх заходів пов'язаних з цими дебатами.

Наприклад, як повідомляють ЗМІ США, сьогодні Комісія назвала 6 американських міст, які бажають прийняти президентські дебати у 2020-му році.

Нещодавно Комісія також повідомила про передачу нею до бібліотек імені президентів Буша, Клінтона та Буша молодшого оригіналів виступів, які використовувались даними президентів під час участі у президентських дебатах.

Сайт Комісії також відзначає, що там разом з Національним демократичним інститутом "надають поради та технічну підтримку" групам з інших країн, як прагнуть організувати власні дебати.

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