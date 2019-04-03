Суперечки про президентські дебати в Україні стали тактикою виборчої кампанії - експерт Kennan Institute

У США з 1987-го року існує Комісія з проведення президентських дебатів
Відсутність в Україні усталеного інституту президентських дебатів лишає простір для використання питання дебатів між кандидатами у президенти в якості самостійної тактики. На це вказує Ніна Янковіч, експерт аналітичного центру Інститу Кеннана, яка зараз перебуває в Україні.
Янковіч прокоментувала обмін заявами між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
Як відомо, у середу Володимир Зеленський на сторінці у Facebook заявив, що готовий до дебатів із Петром Порошенком, але висунув низку власних вимог стосовно таких дебатів.
"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов’язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент", - сказав Зеленський.
Політик також вимагає, щоб Порошенко відкинув попередні зневажливі заяви щодо Зеленського і виявив повагу до українських виборців, які проголосували за нього у першому турі президентських виборів.
На думку Янковіч, заява Зеленського є "тактикою виборчої кампанії".
При цьому вона звернула увагу, що ситуація обумовлена тим, що в Україні, на відміну від США, президентських дебати не є усталеними інститутом.
"У США переговори з приводу подібних деталей (згаданих Зеленським - прим. ГА) лишаються за лаштунками, але більшість вирішуються Комісією з проведення президентських дебатів, якої, наскільки мені відомо, в Україні немає. Тож і маємо таку ситуацію", - відзначила Янковіч.
Журналіст французького видання La Croix Фабріс Депрез побачив у заяві Зеленського спробу перехопити ініціативу на тлі поширення думки, що він боїться дебатів з Порошенком.
Комісія з проведення президентських дебатів (Commission on Presidential Debates) це неприбуткова корпорація, яка була створена у США у 1987-му році і спонсорується Демократичною і Республіканською партіями.
Як відзначає сайт організації, головною метою CPD є підтримка та проведення кожні 4 роки дебатів та проведення досліджень та освітніх заходів пов'язаних з цими дебатами.
Наприклад, як повідомляють ЗМІ США, сьогодні Комісія назвала 6 американських міст, які бажають прийняти президентські дебати у 2020-му році.
Нещодавно Комісія також повідомила про передачу нею до бібліотек імені президентів Буша, Клінтона та Буша молодшого оригіналів виступів, які використовувались даними президентів під час участі у президентських дебатах.
Сайт Комісії також відзначає, що там разом з Національним демократичним інститутом "надають поради та технічну підтримку" групам з інших країн, як прагнуть організувати власні дебати.
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