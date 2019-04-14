Хочу почути дебати! - батько полоненого моряка, син загиблого майданівця, ветеран, волонтерка

​З першої спроби подебатувати не вдалося. Порошенко прийшов на стадіон, куди його кликав Зеленський, але сам Зеленський не з'явився. Не домовились про дату: чинний президент наполягав на 14 квітня, а інший кандидат у президенти – на 19-у.

Тож Петро Порошенко виступив перед прихильниками, поспілкувався з журналістами, проспівав «Я прийшов – тебе нема». І знову запросив Володимира Зеленського на дебати, цього разу на понеділок 15 квітня в студію ICTV.

А тим часом більшість виборців, здається, змирилися з думкою, що дебати не відбудуться. Ми вирішили запитати у кількох відомих активістів, як вони вважають: чи будуть дебати і наскільки це важливо для них особисто.

ВІКТОР СОРОКА, батько одного з полонених Росією моряків ВМС України Василя Сороки:

«Та він [Володимир Зеленський] не прийде! Я знаю, що не прийде. Його будуть до останнього ховати, щоб люди не побачили його рівень розуміння, що таке державне управління, що таке економіка, що таке політика.

Що для мене було б особливо цікаво почути? Я – «бандерівський порохобот», для мене є мій президент, який будує Україну. А за Зеленським я бачу повернення до «русского мира». І хоч у мене є багато питань і до президента Порошенка – його кадрова політика, його невиконані обіцянки – але на першому місці стоїть держава Україна, а потім усе інше.

Реально сьогодні бій іде за Україну – і проти України.

Може, Порошенко трохи неправильно нас веде, але ми знаємо, КУДИ він нас веде

Може, Порошенко трохи неправильно нас веде, але ми знаємо, куди він нас веде.

Він нас чітко веде в Європу, чітко веде в НАТО. А що буде з іншою командою – можемо тільки здогадуватися.

Коли мій син там у російській тюрмі почув про результати першого туру, то запитав в адвоката: «Скажіть, що сталося з Україною, що вони так проголосували, поки ми були в полоні?»

ВОЛОДИМИР БОНДАРЧУК, син героя «Небесної сотні» Сергія Бондарчука:

Для багатьох людей важливо побачити дебати, щоб прийняти остаточне рішення

«Я думаю, що для багатьох людей важливо побачити дебати, щоб прийняти остаточне рішення. У родин героїв «Небесної сотні» є питання щодо долі розслідування і покарання винних за вбивство наших рідних.

Насправді це питання до обох кандидатів у президенти.

Ми хотіли б і від Зеленського, і від Порошенка почути, якими будуть наступні їхні кроки після перемоги, що зміниться. Тому що за декілька місяців Департамент спеціальних розслідувань припиняє свою діяльність, і хто далі буде займатися розслідуваннями, незрозуміло.

Ми зацікавлені в дебатах і для того, щоб почути відповіді на основні запитання, які є маркерами для всього українського суспільства. Хоча б на головне питання – чий Крим. Ми жодним чином не бачили позиції Володимира Зеленського в ключових питаннях для України.

В першому турі я не голосував за жодного з двох, а в другому турі визначився. На вибори обов’язково піду. Але це важливо і для мене – побачити іншого кандидата і спробувати зрозуміти ту іншу частину українського суспільства, яка проголосувала за Володимира Зеленського.

Я дуже хочу сподіватися на те, що дебати відбудуться. Але в мене є таке передчуття, що цього не буде».

ЛЕОНІД ОСТАЛЬЦЕВ, ветеран АТО, засновник піцерії «Pizza Veterano ”:

Думаю, що, на жаль, ми не побачимо дебатів

«Для мене це важливо на 100 відсотків, але я думаю, що, на жаль, ми не побачимо дебатів. Пан Зеленський уже показав усе, що міг показати. Я передивився усе, що є в Інтернеті,– інтерв’ю з паном Зеленським, наради в його штабі. І я зрозумів, що він нікуди не прийде. Бо там ні плану, ні стратегії.

Чому для мене це так важливо? Тому що я учасник бойових дій, у нас воююча держава, і незалежно від того, скільки відсотків населення нашої країни визнає війну чи не визнає війну, вона є. І нам необхідно з нею щось робити. А що треба робити з війною – в ній треба перемагати. Для цього верховному головнокомандувачу треба мати мізки, мати яйця, мати сміливість. Треба мати команду і стратегію. Чого я, на жаль, у Володимира Олександровича не бачу».

ЯНА ЗІНКЕВИЧ, український доброволець-медик

«Я думаю, що Зеленський, на жаль, не прийде. Хоч він сам викликав Порошенка, але переховується, не дає ніяких коментарів, не спілкується з журналістами. Навряд чи він наважиться на дебати. Він розуміє, що зовсім не дипломат. І виступити гарно йому навряд чи вдасться.

Ідеться про те, чи буде тривати лінія на НАТО і ЄС – чи реально може бути великий відкат назад

Передвиборні дебати важливі, бо реально ще багато є людей, які сумніваються. Звісно, можна бути багато чим незадоволеним щодо цих останніх 5 років. Але зараз ідеться про те, чи буде тривати лінія на НАТО і ЄС – чи реально може бути великий відкат назад. І саме тому потрібні дебати, щоб максимальна кількість людей могла визначитись».

А тим часом у штабі Володимира Зеленського продовжують наполягати: зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня. І, навпаки, звинувачують у намаганні уникнути дебатів чинного президента. Про це сьогодні заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Як він сказав, «Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на «Олімпійському».

Натомість Порошенко знову підтвердив, що увечері 19 квітня піде на офіційні дебати в студію Суспільного телебачення, як того вимагає закон.

Дивіться також: На південь США обрушилися руйнівні торнадо. Щонайменше 4 людини загинуло