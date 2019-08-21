Бюджетний дефіцит США перевищить трильйон доларів швидше ніж прогнозували

Нова доповідь Бюджетного управління конгресу США вказує, що дефіцит бюджету США перевищить один трильйон доларів раніше ніж очікувалося. Як вказує видання Axios, причиною цього виступає скорочення податків адміністрацією Трампа, зростання державних видатків та витрат на охорону здоров'я.

Дефіцит також зросте через нову угоду між адміністрацією та Конгресом США щодо збільшення витратної частини бюджету на 320 мільярдів доларів, та погодженого Конгресом додаткого фінансування для вирішення кризи на підвенному кордоні США.

Як відзначає видання The New York Times, у ході виборчої кампанії Трамп обіцяв збалансувати державний бюджет та виплатити весь державний борг США. На сьогодні держборг США становить понад 22 трильйони доларів.

Протягом президентства Барака Обами річний бюджетний дефіцит 4 роки поспіль перевищував 1 трильйон доларів. Втім, як відзначає видання Politico, різниця між ним та Трампом полягає у тому, що Обама працював в умовах економічного спаду, який ускладнював скорочення федеральних витран. Натомість на президентство Трампа припадає зліт економіки та історично низький рівень безробіття. У виданні The New York Times вказують, що "зазвичай дефіцит бюджету скорочується за низького безробіття".

"Адміністрація Трампа заперечила цей тренд", - відзначили у The New York Times.

Бюджетне управління Конгресу США - це державна агенція, що входить до складу законодавчої влади США і надає інформацію щодо бюджету та економіки Конгресу.

Як відзначає видання Axios, вже цього року бюджетний дефіцит може сягнути 960 мільярдів і становитиме у середньому 1,2 трильйона між 2020 та 2029 роками.

Дивіться також: Друг України у Сенаті Рон Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України