Делегація Конгресу США прибула в Київ, щоб обговорити "російське агресивне військове нарощування в Україні"

Конгресмен-демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу США, яка відвідала Київ, "щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї", а також "почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва". Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Представник Конгресу Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії. Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - йдеться на фейсбук-сторінці американської дипмісії.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, українські представники попросили Вашингтон надати системи протиповітряної оборони – йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot, повідомляє сайт американської телекомпанії CNN.

"Адміністрація Байдена все ще роздумує, чи поставити більше озброєнь та техніки українцям, після того, як вже були надані останніми двома місяцями протитанкові ракетні комплекси Javelin та центри командування запусками, патрульні катери класу Island, аптечки першої медичної допомоги, захищені радіостанції, електроне обладнання, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини, а також малокаліберна зброя та набої. Українці також наполягають на поставках систем протиповітряної оборони – як-от Patriot зі США, як кажуть люди, знайомі з їхніми запитами", – повідомляє CNN.

При цьому радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван "передав стурбованість США, що такі поставки можуть бути сприйняті Росією як дуже провокативні в час, коли США, Європа та НАТО намагаються переконати Москву в потребі деескалації". Він також заявив, що Сполучені Штати "в принципі готові" до діалогу з Росією з питань європейської безпеки.

У матеріалі використано джерела: посольство США в Україні

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