Користувачі соцмереж у США із захватом зустріли заяву постійного представника президента України про "свідомий" вибір українських бойових дельфінів у Криму не співпрацювати із окупантами та їх подальшу смерть.

"Слава Україні! Навіть дельфіни герої", - твітує один з користувачів.

"Треба було нам їх озброїти", - шкодує інший.

Як відомо, постпред президента України Петра Порошенка в автономній республіці Крим Борис Бабін заявив виданню "Обозреватель", що українські бойові дельфіни, які після незаконної анексії Криму потрапили до росіян, відмовились виконувати їх команди та загинули.

Це увійде до української патріотичної міфології

Дресовані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, але відмовилися від їжі і через якийсь час загинули" , - сказав Бабін.

Постпред також висловив жаль з приводу того, що "дуже багато українських військових, котрі у 2014-му році були розташовані у Криму, поставились до питання присяги та вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни".

Репортер видання Free Beacon Алекс Ґрісвольд, коментуючи повідомлення з України, закликав українських дельфінів приєднатись до руху спротиву, ймовірно маючи на увазі противників чинного президента США Дональда Трампа, якого критики підозрюють у змові із Росією на виборах президента США 2016-го року.

Трагічну оповідь про долю вірних присязі морських ссавців навіть поставили у приклад Дональду Трампу.

"Дельфіни служили у війську і відмовились виконувати накази росіян. А президент США ухилявся у молодості від військової служби і робить, що заманеться Путіну", - твітує один із користувачів.

Треба вже мем на мотив картини Репіна, щоб листа Царю писали дельфіни

Історія про українських дельфінів надихнула Александра Кларксона, британського політолога, викладача Королівського коледжу у Лондоні.

"Це увійде до української патріотичної міфології", - відзначив Кларксон.

"Треба вже мем на мотив картини Репіна, щоб листа Царю писали дельфіни", - також порадив Кларксон.

​У Держдумі Росії у відповідь на заяву Бориса Бабіна заявили, що майже всі бойові дельфіни українських ВМС після анексії Криму були продані до комерційних структур, або померли природньою смертю. Там також заявили, що дельфіни за час української незалежності, буцімто, розважали публіку у приватних дельфінаріях, або займались дельфінотерапією і "не займались бойовою підготовкою".

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