Імпічмент та конкуренція: коротко про останні цього року дебати демократів

У Лос-Анджелесі відбулись останні цього року дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії. Цього разу на сцені було найменше учасників - семеро, однак дебати запам’ятались гострими суперечками й намаганням “потопити” одне одного. Коротко розповідаємо, про що розповіли кандидати в президенти.

Про імпічмент

Дебати традиційно відкрили питанням про імпічмент. Модераторка зауважила, що на відміну від ситуації з Річардом Ніксоном, зараз відставку президента не підтримує настільки багато американців. Питання полягало в тому, що кандидати можуть зробити, щоб переконати більше людей у необхідності відставки Трампа?

Джо Байден і Елізабет Воррен сказали, що імпічмент полягає не в переконуванні американців, а у дотриманні конституції США. Берні Сандерс вдався до звинувачень в бік Трампа і риторики, яку він повторював уже багато разів: “цей президент - патологічний брехун”.

Сенаторка Емі Клобучар порівняла нинішній процес з Вотергейтським скандалом і сказала, що американці мають почути більше свідків на суді у Сенаті. “Якщо президент заявляє, що він такий невинний, чому він не допускає всіх своїх людей свідчити? Річард Ніксон допустив своїх топ-соратників до свідчень”, - сказала вона.

Піт Бутиджедж сказав, що передусім слід фокусуватись на подоланні системи, яка призвела до імпічменту Трампа, і на тому, як вирішити це у 2020 році. Кандидат Ендрю Янг своєю чергою порадив не концентруватись на імпічменті президента: “Нам слід перестати зациклюватись на імпічменті, який сприймається багатьма американцями як гра у футбол із заздалегідь відомим результатом. І почати копати й вирішувати ті проблеми, через які власне й обрали Дональда Трампа. Ми маємо використати кожну можливість і представити нове позитивне бачення країни, щоб перемогти його в 2020. Бо не сумнівайтесь, він буде в бюлетенях”.

Про одне одного

Ці дебати також запам’ятались перепалкою між Елізабет Воррен (наразі третьої в гонці, згідно з опитуваннями) та Пітом Бутиджеджем (який посідає четверте місце). Сенаторка звинуватила свого суперника в тому, що він приймає пожертувавння для своєї кампанії від мільйонерів у “винних печерах з кришталевими люстрами” і сказала, що багатії не мають вирішувати, кому бути наступним президентом США.

Натомість Бутиджедж нагадав Воррен, що ще рік тому вона також приймала пожертви від мільйонерів для своєї передвиборчої кампанії до Сенату, і частину з цих грошей використовує для виборів і зараз - і це жодним чином не робить її корумпованою.

Сенаторка Емі Клобучар перервала їхню суперечку й сказала, що вона ніколи не була у “винних печерах”, натомість відвідала “вітряну печеру” у Південній Дакоті. Згодом вона також атакувала Бутиджеджа через його нестачу політичного досвіду (він є мером містечка Саус Бенд в Індіані).

Про зовнішню політику

Про Україну цього разу, на відміну від попередніх дебатів, не згадували. Із питань зовнішньої політики торкнулись Ізраїлю та Близького сходу, а також відносин з Китаєм і підтримки Гонконгу.

"Якщо вони зроблять щось подібне до площі Тяньаньмень, коли йдеться про Гонконг, то Китай буде ізольований від вільного світу, і ми очолимо цю ізоляцію дипломатично та економічно", - сказав Піт Бутиджедж.

Джо Байден наголосив, що США не мають толерувати порушень прав людини і додав: “Ми повинні перемістити 60% нашої морської сили до тієї частини світу, щоб насправді китайці зрозуміли, що більше просунуться далі. Ми маємо бути там, щоб захистити інших людей”.

Серед “переможців” цих дебатів оглядачі назвали Піта Бутиджеджа, який вдало парирував звинувачення своїх конкурентів, та Ендрю Янга, який вирізнявся на фоні інших кандидатів неординарними відповідями і хорошою підготовкою.

Серед “лузерів” опинились Берні Сандерс, що ухилявся від чітких відповідей і намагався перевести розмову на більш вигідні теми, і Том Стайєр, який не зміг продемонструвати яскравих моментів у своєму виступі.

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