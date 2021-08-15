Талібан готується оголосити Ісламський Емірат - позицію Байдена щодо Афганістану критикують республіканці, підтримують демократи

Інформаційна агенція AP повідомляє, що представники Талібану заявили, що незабаром з президентського палацу у Кабулі оголосять Ісламський Емірат Афганістан. Цю назву використовував уряд Талібану до його вигнання очолюваними США силами після терористичних нападів на Америку 11-го вересня 2001-го року.

Видання The New York Times сьогодні повідомило, що Афганський уряд обвалився, а Талібан фактично завершив захоплення країни.

На тлі стрімкого розвитку подій кореспондент американського каналу NBC Ричард Енгель сьогодні запропонував власний підсумок 20-річної історії військової присутності США в Афганістані.

"США повалили Талібан та витіснили Аль-Каїду за тижні після нападу на США 11-го вересня 2001-го року. Потім США відволіклись на Ірак. Талібан повернувся з Пакистану. США затято воювали. Було нарешті досягнуто статусу кво. Трамп захотів виведення військ. Байден завершив процес. Талібан повернувся сильнішим", - твітує репортер.

У Республіканській та Демократичній партіях США діаметрально протилежно реагують на ситуацію в Афганістані.

"Президент заслуговує на похвалу за чіткість щодо цілей США у його промові щодо Афганістану та за його дії [...] Понад усе, ми приєднуємося до президента у визнанні жертв наших чоловіків та жінок у формі та їх родин", - заявила лідерка демократів у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Натомість лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що відповідальність за "провал в Афганістані" лежить цілком на Байдені.

"Брак лідерства з його боку у цей ключовий момент є ганебним - він лише надихнув наших противників та підвів союзників", - заявив республіканець.

"Історія повинна запам'ятати наступне: американські військові не програли цю війну - Дональд Трамп та Джо Байден навмисне вирішили програти", - заявив сьогодні сенатор-республіканець Бен Сассе.

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не буде брати участь у громадянському конфлікті в Афганістані.

«Ще один рік або ще п'ять років військової присутності США не мали б жодного значення, якби афганські військові не могли або не хотіли утримувати свою країну. І нескінченна присутність Америки в у розпал громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною», - підкреслив Байден, пояснюючи причини, за якими він як і раніше робить все для скорочення американської присутності в Афганістані.

У неділю в ефірі американського каналу CNN державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив, що продовження перебування сил Сполучених Штатів Америки в Афганістані не відповідає інтересам Вашингтона.

Блінкен відзначив, що чотири адміністрації США вкладали в афганські урядові сили мільярди доларів. Він підкреслив, що це дало їм перевагу перед Талібаном, однак вони не змогли зупинити наступ талібів.

Сьогодні голова уряду Великої Британії Борис Джонсон закликав міжнародну спільноту до формування єдиної позиції щодо уряду Талібану. Він висловився проти визнання Талібану на двосторонній основі окремими країнами. Джонсон також закликав не допустити перетворення Афганістану на базу для терористів.

У статті використано матеріали CNN, The New York Times, AP.

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