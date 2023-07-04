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День незалежності США: парад, феєрверки та барбекю у Білому Домі
Сполучені Штати США відзначають День незалежності країни.
Президент США Джо Байден та Перша Леді Джилл Байден візьмуть участь у низці святкових подій в Білому Домі. Зокрема, організований урочистий захід спільно з Національною Асоціацією освіти, а опісля сім’ї військових запрошені на барбекю.
Ввечері у Білому Домі запланований виступ президента Байдена на честь свята перед ветеранами, військовими, їх сім’ями, а також освітянами. Згодом гості з галявини біля Білого Дому спостерігатимуть за шоу феєрверків на Національній Алеї.
У багатьох містах США, зокрема і в Вашингтоні, цього дня пройдуть традиційні святкові паради до Дня Незалежності.
На майданчику неподалік Капітолію відбудеться щорічний концерт до Дня Незалежності, який транслюватимуть на загальнонаціональному телебаченні. Цього року на сцені виступатимуть рок-гурт Chicago, ритм-енд-блюз cпівак Кеннет Брайан Едмондс, більш відомий як Babyface, Національний симфонічний оркестр та ансамбль Збройних Сил США.
З Днем незалежності американців привітав також державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Усім моїм американським співвітчизникам, працівникам та усім американцям, які служать та представляють нашу країну закордоном, бажаю щасливого 4 липня. Сьогодні ми святкуємо 247 рік незалежності, прагнення до свободи й справедливості для усіх", - написав головний дипломат США у своєму Твіттері.
Привітав американців зі святом і український президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні англійською мовою він заявив:
"Лише сміливі здобувають незалежність і лише найкращі зі сміливих здатні передати свободу від покоління до покоління. Для нас велика честь бути союзниками такої мрії, сміливості та свободи".
2 липня президент Зеленський у статті для американського видання The Wall Street Journal, присвяченій Дню незалежності США, нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".
Всі новини дня
- Голос Америки
Росія відкидає компромісну угоду і вимагає повернення SWIFT в обмін на зернові домовленості
Усупереч домовленостям, досягнутим цього тижня, Росія знову висунула вимогу підключити Державний сільськогосподарський банк РФ до глобальної платіжної системи SWIFT і заявила, що не прийме озвучену у понеділок компромісну пропозицію.
Москва заявила, що не було виконано жодної з її ключових вимог, включаючи банківське питання. Про це повідомляє агенція Reuters.
Європейський Союз розглядав пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляв Голос Америки з посиланням на Financial Times 1 липня.
Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.
Однак прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова відкинула цю ідею, назвавши її “зумисне нездійсненною”. За її словами, на створення такого підрозділу знадобиться багато місяців, ще три місяці – на підключення до SWIFT.
Росія також відхилила спробу ООН створити альтернативний платіжний канал між Россільгоспбанком і американським банком JP Morgan.
“Реальної заміни SWIFT немає і бути не може”, - цитує Захарову Reuters.
Росія каже, що припинення доступу банку до SWIFT є однією з перешкод для її власного експорту продовольства та добрив, і що вони не можуть продовжувати чорноморську зернову угоду, якщо ці проблеми не будуть вирішені.
За інформацією ООН, угода наразі дозволила експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства з трьох українських чорноморських портів до 45 країн на трьох континентах. Будь-які порушення або припинення такої торгівлі можуть посилити продовольчу кризу в найбідніших країнах і підвищити світові ціни.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування, повідомляв Голос Америки.
- Голос Америки
"Друг пізнається в біді": головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.
У низці Twitter-повідомлень генерал написав: "Від імені Збройних Сил України та від себе особисто щиро вітаю весь американський народ з Днем Незалежності США".
Валерій Залужний наголосив, що Україна та США мають спільні цінності.
"Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальну цілісність і демократію. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді", - написав він у Twitter.
Головнокомандувач ЗСУ також подякував народу США за підтримку України та допомогу.
"Я вдячний усім американцям, уряду США, керівництву Збройних сил США та генералу Міллі (голові Об’єднаного комітету начальників штабів США) за тісну співпрацю. Я бажаю народу Сполучених Штатів миру, добробуту та процвітання. Боже, благослови Америку! Благослови, Боже, нашу армію! Слава Україні!" - підсумував генерал Залужний.
Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до американського народу із привітанням.
А у статті, присвяченій Дню незалежності США, для видання The Wall Street Journal президент Зеленський нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".
"Доброго вечора, ми з України" – українська платформа на Дні незалежності США. Відео
Цього року українська платформа буде рухатися парадом до Дня незалежності США. На платформі увесь час буде лунати трек "Доброго вечора, ми з України".
- Голос Америки
Контрнаступ та літаки F-16 – це різні дискусії – голова військового комітету НАТО
У НАТО рекомендують не поєднувати дві окремі дискусії – про контрнаступ ЗСУ і про надання Україні винищувачів F-16.
Таку заяву зробив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, голова військового комітету НАТО в ефірі британського радіо шоу LBC Tonight.
Вважаю важливим і зрозумілим, що Україна просить ці винищувачі, але ми не повинні змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз.Роб Бауер
Бауер сказав, що надання українцям винищувачів, про які вони просять, “не буде вирішено в короткостроковій перспективі”. Тобто, за його словами, плануючи операції під час нинішнього контрнаступу Україні не слід розраховувати на отримання літаків F-16.
Водночас оглядач Джиммі Раштон застерігає: частина українських ЗМІ опублікували “оманливий підсумок того, що казав Бауер”. З публікацій може випливати, ніби було ухвалене навмисне рішення не використовувати F-16 в Україні до кінця контрнаступу.
Але Бауер “такого не говорив”, наголошує Раштон.
Раніше Голос Америки також повідомляв, що, за інформацією британського посла в НАТО Девіда Кворрі, не слід чекати на винищувачі F-16 від найближчого саміту Альянсу, що відбудеться вже цього місяця у столиці Литви.
Кворрі заявив : “Я не впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде якесь нове оголошення щодо F-16. Ми рішуче вітаємо рішення окремих союзників взяти участь у цьому… Нам всім хотілося б, щоб це рухалося швидше, але треба визнати, що формування бойових авіаційних сил – це неймовірно складна операція, оснащена складним логістичним хвостом, навчання пілотів займає місяці, підготовка до постачання та підтримки такого спорядження. Це серйозна довгострокова робота”.
Як пише New York Times, заява Роба Бауера “фактично розвіює довгострокові надії Києва використовувати літаки проти російських військ у найближчі місяці”.
Адмірал Бауер, як і раніше посол Кворрі, пояснив, що F-16 не можуть надійти терміново (“хоча запити України щодо літаків зрозумілі”, зауважив він), оскільки, союзники не зможуть швидко організувати логістику, навчання та технічну підтримку, необхідну для ефективної експлуатації літаків.
Україна натомість готова приймати літаки F-16, та, як заявив речник ВПС України Юрій Ігнат, має сформований список пілотів, готових вилетіти на навчання “якнайшвидше”.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив орієнтовний термін отримання перших F-16 як початок наступного року.
Велика Британія та Нідерланди були одними з перших країн, які наполягали на передачі Україні винищувачів, але адміністрація Джо Байдена повинна схвалити будь-які дії щодо них, адже йдеться про літаки американського виробництва, нагадує NYT. Видання також коментує, що F-16 дали б змогу українцям стримувати ВПС Росії, флот, за допомогою потужних радарів виявляти цілі на землі за сотні миль, запускати зброю по військових об'єктах на окупованих Росією районах, при цьому залишаючись у безпеці над контрольованою Україною територією.
Реактивні літаки також можуть використовуватися для протиповітряної оборони, збивати російські ракети й безпілотники, а також для забезпечення прикриття українських наземних військ у процесі їх контрнаступу.
Адмірал Бауер в радіо ефірі також високо оцінив можливості ЗСУ та їх контрнаступальні успіхи: “Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію”.
Українці розуміють, за що вони борються, тоді як росіяни не мають поняття, за що вони воюють.Роб Бауер
“Ми знаємо з історії, що це надзвичайно важлива частина військових дій”, – наголосив Бауер, нагадуючи, що в Україні люди борються “за своє”, це їх екзистенційна боротьба, українці розуміють, за що вони борються, тоді як “росіяни не мають поняття, за що вони воюють”.
Раніше Бауер наголошував, що такий тип операцій, як український контрнаступ – “це надзвичайно складно” і відзначав, що українські військові “заслуговують похвали”, повідомляв Голос Америки.
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