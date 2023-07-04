День незалежності США: парад, феєрверки та барбекю у Білому Домі 

Сполучені Штати США відзначають День незалежності країни.

Президент США Джо Байден та Перша Леді Джилл Байден візьмуть участь у низці святкових подій в Білому Домі. Зокрема, організований урочистий захід спільно з Національною Асоціацією освіти, а опісля сім’ї військових запрошені на барбекю.

Ввечері у Білому Домі запланований виступ президента Байдена на честь свята перед ветеранами, військовими, їх сім’ями, а також освітянами. Згодом гості з галявини біля Білого Дому спостерігатимуть за шоу феєрверків на Національній Алеї.

У багатьох містах США, зокрема і в Вашингтоні, цього дня пройдуть традиційні святкові паради до Дня Незалежності.

На майданчику неподалік Капітолію відбудеться щорічний концерт до Дня Незалежності, який транслюватимуть на загальнонаціональному телебаченні. Цього року на сцені виступатимуть рок-гурт Chicago, ритм-енд-блюз cпівак Кеннет Брайан Едмондс, більш відомий як Babyface, Національний симфонічний оркестр та ансамбль Збройних Сил США.

З Днем незалежності американців привітав також державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Усім моїм американським співвітчизникам, працівникам та усім американцям, які служать та представляють нашу країну закордоном, бажаю щасливого 4 липня. Сьогодні ми святкуємо 247 рік незалежності, прагнення до свободи й справедливості для усіх", - написав головний дипломат США у своєму Твіттері.

Привітав американців зі святом і український президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні англійською мовою він заявив:

"Лише сміливі здобувають незалежність і лише найкращі зі сміливих здатні передати свободу від покоління до покоління. Для нас велика честь бути союзниками такої мрії, сміливості та свободи".

2 липня президент Зеленський у статті для американського видання The Wall Street Journal, присвяченій Дню незалежності США, нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".