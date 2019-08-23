День прапора України: у Вашингтоні та Сан-Франциско урочисто підняли Український прапор. Відео

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У Вашингтоні та Сан-Франциско урочисто підняли Український прапор.

Цього року разом з українськими дипломатами у Вашингтоні прапор піднімали також українські військові моряки, які зараз проходять навчання у Балтиморі для служби на катерах класу Island, які минулого року США передали Україні.

