Президент Трамп привітав американців із Днем праці

Дональд Трамп підписав декларацію, присвячену Дню праці, який американці святкують у перший понеділок вересня. Президент згадав про внесок американських працівників у створення сучасної Америки.

Крім того, Трамп відзначив роботу представників невідкладних служб в умовах пандемії. Він також підкреслив те, що зробила адміністрація Трампа для захисту прав американських працівників, в тому числі в рамках міжнародних торгових угод.

Щоб відзначити внесок працівників у парку Нешвілля, штат Теннесі відкрилась інсталяція, під час якої 1670 жовтих будівельних шоломів виклали у формі карту США - як символ нових 1,67 мільйонів робочих місць, що відкрились у США у червні.

У 1884 році Конгрес прийняв закон, який визначив перший понеділок вересня кожного року як День праці, після зростання руху профспілок, що боролись за зменшення годин роботи, кращі умови праці, медичне страхування і відпустки. ​

Для більшості американців День праці знаменує закінчення літа, це вихідний, який часто проводять у родинному колі, на пікніках із друзями і сусідами, в парках або на пляжах. Експерти у галузі охорони здоров'я заявили напередодні довгого вікенду про те, що скупчення людей несуть загрозу нових сплесків захворюваності на коронавірус.

Саме із вечірками та зустрічами з друзями й родичами під час інших традиційних свят Дня пам'яті (останній понеділок травня) і Дня незалежності США (4 липня) медики пов'язують деякі сплески хвороби у США протягом літа. Іншу загрозу становить сезон грипу, що розпочинається восени.

Також День праці часто означає закінчення літніх канікул, коли школярі повертаються до навчання. У зв'язку з пандемією COVID-19 цього року не у всіх американських школах заняття в цьому році починаються в звичайному форматі.

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