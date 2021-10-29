Державний секретар США підкреслив важливість відносин між Вашингтоном та Туреччиною

США бажають розширення партнерства із Туреччиною. Про це у заяві з нагоди Дня Республіки у Туреччині заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Туреччина є важливим союзником по НАТО та партнером США. Протягом десятиліть Туреччина підтримувала США та міжнародну спільноту перед лицем глобальних викликів. Наші тривалі відносини побудовані на потужній співпраці у комерційній, дипломатичній, та безпековій сферах. Надзвичайно глибокі, міжлюдські взаємини між Туреччиною та США зберігаються поколіннями і мають критичну важливість для нашої сили наших відносин", - відзначає текст.

29-го жовтня Туреччина відзначає день офіційного проголошення Турецької Республіки, які відбулося у 1923-му році.

Заява Держдепу наклалась на попередню кризу у відносинах Туреччини із Заходом після заяви президента Туреччини Ердогана про небажаність присутності у країні послів 10 країн, включно із США. Заява Ердогана про намір вислати дипломатів пролунала 23-го жовтня і була реакцією на їх заклик звільнити підозрюваного у спробі державного перевороту турецького правозахисника та філантропа Османа Кавалу.

Як повідомляв "Голос Америки", Ердоган відомвився від свого наміру після того як посольства Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США поширили у Twitter заяву, в якій вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не мають наміру втручатися у внутрішні справи Туреччини.

Експерткиня аналітичного центру ECFR Аслі Айдінтасбас назвала заяву західних країн про дотримання статті 41 Віденської конвенції "надзвичайно ганебним епізодом" для них, та "величезною перемогою для Ердогана".

"Урок для США та Європи: Або займайте позицію, або не займайте її. Не намагайтесь робити обидві ці речі водночас. Виглядає слабко", - відзначила експерткиня.

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