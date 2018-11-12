Парад на честь Дня Ветеранів у Нью-Йорку присвятили героям Першої Світової війни

Кожного року 11 листопада американці вшановують близько 20 мільйонів діючих та колишніх військовослужбовців, які брали участь в бойових діях.

У День Ветеранів проводять урочисті паради та церемонії, виголошують промови, які є нагодою для американців висловити вдячність своїм героям.

Цьогорічний парад, який відбувся в неділю в Нью-Йорку, було присвячено сторіччю Першої Світової війни. Особливу увагу під час параду в Нью-Йорку було приділено саме сухопутним військам.

Тисячі службовців з більше 300 військових підрозділів Сухопутних військ США взяли участі в параді в Нью-Йорку цього року.

Президент США привітав ветеранів і нагадав історію виникнення цього свята.

"11 листопада 1918 року Сполучені Штати та союзники підписали перемир'я з Німеччиною з метою припинити ворожі дії Першої Світової війни, - йдеться в заяві президента. - Велика війна спричинили значні втрати для нашої країни. Більше 100 000 американських військових загинули під час війни і життя багатьох інших війна назавжди змінила. В 1919 році для того, щоб вшанувати ці жертви, президент Вудро Вілсон оголосив 11 листопада Днем примирення, який дав початок Дня Ветеранів, під час якого ми урочисто виражаємо "свою гордість за героїзм тих, хто загинув на службі країни".

"Цього року ми вшановуємо 100-річчя Перемир'я, а також покоління американських героїв, які багато чим пожертвували для того, щоб отримати благословення американців", - наголошується в заяві.

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