Катрін Денев і 100 французьких жінок доводять, що чоловіки повинні мати право зваблювати

Провідна французька кінозірка Катрін Денев долучилася до приблизно 100 письменниць, менш відомих актрис та активісток країни, які виступили з осудом “пуританства”, що на їхню думку поширюється через скандали про сексуальні домагання.

“Пуританство... з твердженнями про захист жінок та їхню емансипацію прив’язує їх до статусу вічних жертв…”

“Зґвалтування - це злочин, але намагання звабити когось, навіть якщо вони наполегливі, або незграбні, злочином не є. Так само, галантність не є чоловічою агресією”, - йдеться у відкритому листі, оприлюдненому у французькій газеті Le Mond у вівторок.

Найгучнішим прикладом останнього часу стали звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях висунуті проти голлівудського продюсера Гарві Вайнстіна.

Зірки Голлівуду приєдналися до руху #TimesUp проти сексуальних домагань

Сам Вайнстін заперечував, що його дії були насильницькими, хоча визнавав, що його поведінка “завдала чимало болю”.

Лист в Le Mond підкреслює серйозність проблеми сексуального насильства щодо жінок, особливо на роботі, де чоловіки можуть зловживати своїми посадами.

В листі підкреслюється необхідність інформування людей про масштаби проблеми.

Але далі автори звернення ведуть мову про “полювання на відьом” і “пуританство”, яке “в ім’я загального добра і з твердженнями про захист жінок та їхню емансипацію прив’язує їх до статусу вічних жертв…”

74-річна Катрін Денев ще у жовтні минулого року стала однією з небагатьох жінок в кіно-індустрії, які висловлюються проти “жахливої” кампанії в соціальних медіа.

Одну з найбільших кампаній у соціальних мережах розпочала акторка Роуз Макгевон, яка розповіла, що 20 років тому її зґвалтував голлівудський продюсер Гарві Вайнстін.

Позначка #MeToo («Я теж») стала гаслом для міжнародної кампанії проти сексуальних домагань Time'sUp («Настав час») та окремих подібних кампаній в багатьох країнах, включно з Україною.

Катрін Денев віддавна заявляла про її неприхильність до фемінізму.

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