Білий дім відповів Джоні Деппу на слова про вбивство президента США

Білий дім закликав зірок Голлівуду засудити ремарки Джоні Деппа про вбивство президента США та висловив сподівання, що знаменитості реагуватимуть на подібні заяви так само, як вони відреагували би на погрозливі заяви, спрямовані проти політиків-демократів. Про це йдеться у заяві Білого дому у відповідь на контроверсійні слова актора Джоні Деппа, зроблені напередодні.

Як відомо, перебуваючи у Великій Британії, відомий голлівудських актор Джоні Депп пожартував про вбивство президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп вже засуджував насильство в усіх його проявах, тож викликає сум те, що такі особи, як Джоні Депп не стали брати приклад з нього. Сподіваюсь, що деякі колеги пана Деппа засудять подібну риторику так само сильно, як у випадку, якби такі слова було спрямовано у бік політиків-демократів", - йдеться у заяві Білого дому.

Сподіваюсь, що деякі колеги пана Деппа засудять подібну риторику так само сильно, як у випадку, якби такі слова було спрямовано у бік політиків-демократів

Більшість голлівудьских акторів, зірок музики та ін. виступають проти президента США Дональда Трампа. У ході виборчої кампанії численні зірки заявляли про намір залишити США у разі обрання Трампа. Відомий актор Роберт Де Ніро заявляв про бажання "затопити у пику" Трампу. Після його обрання низка американських зірок виголошували погрози на адресу президента.

Контроверсійна заява Деппа прозвучала на фестивалі Ґлестонбері у Великій Британії.

"Я думаю йому (Трампу) треба допомогти і знаєте може відбутись багато дивовижно поганих, поганих речей", - заявив Депп аудиторії.

Репліка прозвучала після того, як актор запитав, чи хочуть британці, щоб до країни прибув президент США (розмови про можливий офіційний візит Дональда Трампа до Великої Британії на запрошення королеви викликали протести частини суспільства - прим. ГА) і почув у відповідь несхвальні вигуки. Один із присутніх голосно зауважив, що Трампу "потрібна любов та відпочинок".

Далі Депп згадав історію США, маючи на увазі вбивство президента Лінкольна актором Джоном Бутом.

"Коли востаннє актор вбивав президента?", - спитав Депп.

"Уточню, що я сам не актор, я заробляю на життя брехнею. Але треба відзначити, що минуло вже чимало часу (від вбивства президента Лінкольна Джоном Бутом - прим. ГА) і може прийшов час", - сказав актор.

Репліки актора широко засудили у соцмережах.

"Депп, чоловік, який буцімто так вдарив свою жінку телефоном по обличчю, що розбив його, ділиться своїми думками з приводу президентства", - пише журналіст видання Buzzfeed Джейн Литвиненко.

"Жоден жарт про вбивство президента не є прийнятним. Мене вже нудить від знаменитостей, яким сходять з рук подібні мерзенні заяви", - твітує сьогодні голова Республіканської партії Ронна Ромні Макданіель.

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