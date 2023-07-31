Поточний та довгостроковий безпекові плани для України - перемовини Вашингтон-Київ

Перемовини між Вашингтоном та Києвом щодо нової стратегії безпекових зобов’язань розпочнуться на цьому тижні. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 31-го липня.

"Це результат заяв, які ми оприлюднили на полях останнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Байден і лідери "Групи семи" чітко дали зрозуміти, що ми плануємо брати участь у переговорах з урядом України щодо наших довгострокових безпекових зобов’язань. Щоб Київ міг розбудувати збройні сили, здатні захищати себе та стримувати майбутні атаки, відновлювати свою економіку, захищати своїх громадян та прямувати до євроатлантичної інтеграції. Зазначу, що це окрема ініціатива від тієї оборонної допомоги, яку ми зараз регулярно надаємо", - заявив Міллер, відповідаючи на запитання журналістів.

Також, за словами представника Держдепу, США розглядають нову безпекову стратегію у двох напрямках: вирішення поточних викликів та стратегія на майбутнє.

"Ми розглядаємо цей процес у двох напрямках. Перше – це безпекова допомога для підтримки зусиль України щодо відсічі нинішньої російської агресії, і друге – створення армії, яка зможе стримувати потенційну майбутню агресію РФ. Додам також, що після оприлюднення спільної декларації із "Групою семи" та ЄС у Вільнюсі, до неї приєдналися іще 12 країн. Тож цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити фактичні деталі цих безпекових зобов’язань", - пояснив Міллер.

Раніше про початок безпекових перемовин США та України повідомили на офіційному сайті офісу президента України.

Окрім того, коментуючи міжнародний саміт щодо мирного врегулювання російської війни в Україні, який, за даними ЗМІ, має відбутися у Саудівській Аравії на початку серпня, Міллер заявив, що це буде важлива нагода провести перемовини з країнами, які досі не чули позицію України.

"Ми, звичайно, підтримуємо цей саміт. Ми давно говорили: важливо, щоб Україна була у перших рядах, коли мова заходить про будь-яке потенційне дипломатичне вирішення цієї війни. Важливо, щоб країни, які ще не чули безпосередньо позицію України, почули її. Тому ми раді, що будуть присутні країни, які безпосередньо говоритимуть з Україною... Я також можу підтвердити, що будуть присутні й представники уряду США. Однак, ми іще не готові оголосити конкретні імена. На це варто очікувати протягом тижня", - каже Міллер.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що в місті Джидда, що на заході Саудівської Аравії, з 5 по 6 серпня має пройти зустріч щодо війни в Україні. На саміт запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія.

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