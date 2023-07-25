У Держдепі прокоментували реакцію країн на погрози обстрілів Росією кораблів у Чорному морі

У Чорному морі залишається багато кораблів під різними прапорами, які брали участь в Чорноморській зерновій угоді. У разі обстрілів Росією цих кораблів, країни, під чиїми прапорами вони ходять, «не сприйматимуть такі атаки легко».

Про це під час брифінгу у середу, 25 липня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

“У Чорному морі є кораблі, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі з кожного куточка світу. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Особливо тому що ці кораблі брали участь в Чорноморській зерновій ініціативні, щоб доставити українське зерно і продукти до інших частин світу – там де це зерно потребують”, – заявив Ведант Пател під час брифінгу.

Про протипіхотні міни поблизу ЗАЕС

Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі.

Також Пател прокоментував нещодавні повідомлення про протипіхотні міни поблизу Запорізької атомної електростанції.

“Ми дуже чітко заявляли, що жорстока і дестабілізуюча діяльність поблизу атомної електростанції, ЗАЕС, – дуже небезпечна. Вона ставить під ризик регіон. Тому ми продовжимо закликати припинити подібну діяльність поблизу ЗАЕС”, – говорить Пател.

Про пораненого Тревора Ріда

Також, як раніше повідомляв Голос Америки, заступник речника Держдепартаменту США під час брифінгу 25 липня повідомив, що у боях в Україні поранення отримав колишній американський морський піхотинець Тревор Рід, якого до минулого року незаконно утримували в Росії, а торік повернули до США в межах обміну ув'язненими між двома країнами. Зараз екс-військовика перевезено у Німеччину для лікування.

Посадовець підкреслив, що Рід "не брав участі у будь-якій діяльності від імені США" і також розповів, що перевезення пораненого відбулось за участі неурядової організації, а не американського уряду.

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