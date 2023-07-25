У Держдепі прокоментували реакцію країн на погрози обстрілів Росією кораблів у Чорному морі

У Чорному морі залишається багато кораблів під різними прапорами, які брали участь в Чорноморській зерновій угоді. У разі обстрілів Росією цих кораблів, країни, під чиїми прапорами вони ходять, «не сприйматимуть такі атаки легко».
Про це під час брифінгу у середу, 25 липня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
“У Чорному морі є кораблі, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі з кожного куточка світу. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Особливо тому що ці кораблі брали участь в Чорноморській зерновій ініціативні, щоб доставити українське зерно і продукти до інших частин світу – там де це зерно потребують”, – заявив Ведант Пател під час брифінгу.
Про протипіхотні міни поблизу ЗАЕС
Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі.заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Також Пател прокоментував нещодавні повідомлення про протипіхотні міни поблизу Запорізької атомної електростанції.
“Ми дуже чітко заявляли, що жорстока і дестабілізуюча діяльність поблизу атомної електростанції, ЗАЕС, – дуже небезпечна. Вона ставить під ризик регіон. Тому ми продовжимо закликати припинити подібну діяльність поблизу ЗАЕС”, – говорить Пател.
Про пораненого Тревора Ріда
Також, як раніше повідомляв Голос Америки, заступник речника Держдепартаменту США під час брифінгу 25 липня повідомив, що у боях в Україні поранення отримав колишній американський морський піхотинець Тревор Рід, якого до минулого року незаконно утримували в Росії, а торік повернули до США в межах обміну ув'язненими між двома країнами. Зараз екс-військовика перевезено у Німеччину для лікування.
Посадовець підкреслив, що Рід "не брав участі у будь-якій діяльності від імені США" і також розповів, що перевезення пораненого відбулось за участі неурядової організації, а не американського уряду.
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