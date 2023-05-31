Державний департамент США відповів на заяву прем'єр-міністра Грузії про те, що причиною війни було бажання України вступити у НАТО

Державний департамент США нагадав, що це Росія і президент Володимир Путін обрали шлях війни, тоді як Америка пропонувала «шлях діалогу та дипломатії».

Відповідаючи на прохання Грузинської служби Голосу Америки прокоментувати заяву прем’єра країни Іраклія Гарібашвілі, який сказав, що причиною війни було бажання України вступити в НАТО, представник Державного департаменту нагадав, що російська агресія проти України почалася не в 2022 році, бо повномасштабна агресія 2022 року є «продовженням незаконного захоплення Росією Криму та частин Луганської та Донецької областей у 2014 році».

«У рамках наших зусиль зі стримування президента Путіна від початку повномасштабного вторгнення на суверенну територію України 24 лютого 2022 року Сполучені Штати постійно говорили про два шляхи, які може обрати Росія: діалог і дипломатія або ескалація та масштабні наслідки. Ми доклали справжніх і щирих зусиль, щоб досягти першого, чому ми дуже віддавали перевагу, але Путін вибрав війну», – мовиться у заяві Державного Департаменту.

«Росія використовує кампанії дезінформації – цілеспрямовану, навмисну неправду або навмисне спотворення правди – щоб допомогти виправдати цю війну та підірвати демократичні інститути в усьому світі», – додав речник Держдепу.

У вівторок, на безпековому форумі Globsec, що проводився у Братиславі, столиці Словаччини, керівник уряду Грузії заявив, що бажання України приєднатися до НАТО є однією з причин, чому Росія розв'язала проти неї повномасштабну війну.

"Я не хочу спекулювати, я не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Тому ми бачимо наслідки", - сказав Гарібашвілі.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила розчарування заявами грузинського прем’єра і нагадала, що донедавна сама Грузія активно прагнула вступу до НАТО.

"Для України дуже прикро чути зараз такі меседжі. Нам дуже шкода Грузії, яка зараз опинилася в ситуації, коли найвищі урядовці можуть робити такі заяви. Ми є з грузинським народом. Ми знаємо, що все ще є великі можливості для трансформації та прискорення руху Грузії європейським шляхом», – сказала Ольга Стефанішина.

В Державному департаменті додали, що позиція США щодо прагнень Грузії вступити до НАТО не змінилася.

«Грузія є стійким партнером НАТО, який служив разом з американськими та іншими військами НАТО. Сполучені Штати підтримують прагнення Грузії вступити в НАТО», – сказав речник Держдепу.

Він додав, що адміністрація президента Джо Байдена прагне забезпечити, «щоб двері НАТО залишалися відкритими для претендентів у євроатлантичному регіоні, коли вони будуть готові та здатні виконувати зобов’язання щодо членства та робити внесок у безпеку в регіоні».

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжують працювати з Грузією над розбудовою її оперативної сумісності з НАТО. Державний департамент закликає грузинських офіційних осіб просувати життєво важливі демократичні реформи, необхідні для вступу до НАТО, мовиться у заяві.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три умови його успішного проведення.

“Посилювати інституційні зв'язки та допомогу у форматі “Україна - НАТО”. Зробити крок вперед для членства України. Надати гарантії з безпеки на шляху України до НАТО”, - сказав Кулеба своїм колегам із 31 країни НАТО напередодні їхньої зустрічі в Осло у вівторок.